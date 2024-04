Playoff, Brescia e Sampdoria nel mirino. Cinque squadre in tre punti. Tutto è possibile

La lotta ai playoff non è mai stata così serrata, con i nerazzurri che, a cinque giornate dal termine, possono provare a fare il colpaccio. La vittoria clamorosa del Sut Tirol a Genova (0-1 contro la Sampdoria), ha rimescolato il mazzo sabato pomeriggio, mentre ieri si è disputata Venezia-Brescia 2-0. Ora la classifica parla chiaro, con un Pisa al nono posto, in concomitanza col Cittadella (anche se i nerazzurri hanno dalla loro gli scontri diretti), playoff lontani solo un punto, mentre i playout sono addirittura lontani 8 lunghezze. Il campionato però adesso mette di fronte al cammino della squadra di Aquilani cinque partitissime impossibili da sottovalutare contro Bari, Catanzaro, Cremonese, Sud Tirol e Ascoli. Col Bari sabato prossimo non si potrà sbagliare, visto che i pugliesi non riescono più a riprendersi, con un ruolino negativo di ben 8 partite senza vittorie, l’ultima delle quali risale al 17 febbraio scorso, proprio contro la Feralpisalò, ultimo avversario dei nerazzurri.

Pensare che in Puglia il prossimo match è già segnato in rosso come "la partita dell’anno", con tanto di locandine già piazzate in città per annunciare la bolgia del San Nicola. Un vero e proprio esame prima di guardare ai bersagli più grossi della classifica. Gli avversari del Pisa per i playoff infatti sono il Brescia (45 punti), Sampdoria (44), quindi Cittadella (43), Sudtirol (42) e Reggiana (40). Potrebbe rientrare in corsa anche il Modena, fermo a 39 punti, mentre più giù le altre compagini sono troppo lontane per poter ambire ancora a qualcosa di concreto. Le Rondinelle affronteranno prima Ternana e Spezia in casa, quindi trasferta vicina con la Feralpisalò e si chiude con Lecco (in casa) e Bari (in trasferta). Un ruolino non troppo difficile per la squadra di Maran che è artefice comunque del proprio destino. Per i doriano invece derby ligure contro lo Spezia fuori casa al prossimo turno, quindi ci sarà la sfida al Como al Marassi, seguita dalla trasferta di Lecco, dalla gara casalinga con la Reggiana e dall’ultimo turno, buono forse per un miglior piazzamento, contro il Catanzaro. Per il Cittadella invece è subito scontro diretto contro il Sudtirol in trasferta, per una partita che può togliere punti a entrambe.

Gare difficilissime per i padovani, che devono affrontare poi in sequenza Feralpisalò, Como, Bari e Cremonese, tutte gare difficilissime. La Reggiana invece affronterà il Cosenza in casa, quindi il Palermo in trasferta, il Modena tra le mura amiche di Reggio Emilia e infine scontro diretto con Sampdoria a Genova, per poi giocare contro il Parma, che sarà già in Serie A, all’ultima di campionato. Chi ha più scontri diretti di tutti però è il Sud Tirol che se la vedrà, dopo il Cittadella, anche con il Modena, poi Sud Tirol in casa e un terzo scontro diretto contro il Pisa, il 5 maggio all’Arena. Infine l’ultima di campionato in terra tirolese col Palermo. Tutto è ancora da decidere.