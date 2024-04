Ponsacco. Inizia un nuovo: "campionatino» per tentare la grande impresa

La sosta del campionato per la Pasqua ha imposto un break al filotto dei risultati positivi dei Mobilieri che con il pareggio di Grosseto hanno raggiunto 6 partite consecutive senza sconfitte. Una sequenza che trova partecipi nel girone con il Ponsacco solo il Gavorrano ed il Grosseto che hanno ottenuto più punti dei rossoblu. Una piccola impresa per la squadra Ponsacchina che conferma l’inversione di tendenza maturata nel girone di ritorno. I dodici punti realizzati (1 vittoria e 9 pareggi) in altrettante partite rappresentano una minima scorta per mantenere in vita la speranza di poter arrivare a giocarsi i play out. Mancano 5 incontri alla fine del torneo (5 maggio) e per tre volte si giocherà al Comunale e due in trasferta. Per il Ponsacco inizia un "campionatino" basato sull’aritmetica connessa con i risultati delle altre squadre, tenendo presente anche che la terz’ultima retrocede se ha un distacco di 8 punti dalla sest’ultima. Un’impresa disperata per i rossoblu che penultimi con 20 punti hanno 4 punti in meno dal RF Querceta terz’ultima I Mobilieri giocano oggi la 14esima partita casalinga di questo campionato unica squadra del girone a non aver ancora vinto sul proprio terreno. I rossoblu cercheranno di cancellare questo "record" oggi ospitando il Seravezza alle ore 15.

Luciano Lombardi