Prima e seconda. Selvatelle-Forcoli la finalissima per la Promozione

Il Forcoli pareggia 1-1 contro la Sanromanese nella semifinale play del girone B di Prima categoria e giocherà domenica la finale contro il Selvatelle. Sempre in Prima categoria ai play out si salva il Tirrenia contro il San Frediano che retrocede in Seconda categoria insieme a La Cella che ha perso 3-1 lo spareggio contro il Montenero.

In Seconda categoria vanno in finale dei play off l’Acciaiolo che ha pareggiato in casa contro il Capannoli (e passa come il Forcoli grazie alla regola del pari dopo i tempi supplementari), il Ponte a Cappiano che elimina il Crespina e il Sextum Bientina al quale basta l’1-1 contro il Migliarino Vecchiano.

Ai play out di Seconda categoria il Monteserra viene surclassato 5-0 dall’Atletico Cascina e scende in Terza categoria così come la Stella Azzurra di Pontedera che perde 1-0 a Corazzano. Si salvano i sanminiatesi alla loro prima stagione in Seconda categoria. Retrocede in Terza anche il Lajatico che perde in casa 2-1 contro il Montieri. Salvo il San Prospero Navacchio che vince 1-0 contro l’Atletico Carrara. Il Santacroce vince 1-0 ai tempi supplementari contro il Casciana Terme Lari che retrocede in Terza cattegoria.

Domenica 19 maggio le finali dei play off di Prima e Seconda categoria che vedranno impegnate le "pisane" Selvatelle contro il Forcoli, Volterrana con il Rosignano, Acciaiolo con il Ponte a Cappiano e il Sextum Bientina contro il Montecarlo.