Primavera 2, Pisa-Ternana 3-0: Buffon ancora in gol e terzo posto

Pisa, 17 marzo 2024 - Altro successo per la Primavera di Matteo Innocenti che vince contro la Ternana in casa per 3-0 e blinda il terzo posto in classifica. In rete ancora il giovane Buffon, stavolta titolare. Con la sua rete ha aperto le marcature di una partita nella quale hanno timbrato il cartellino anche Bocs e Dover.

TABELLINO PISA-TERNANA 3-0

PISA. Baglini, Baldacci (46′ Gueye), Ghibaudo, Trdan, Bartolini, Coppola, Dama (46′ Cannarsa), Saltalamacchia (85′ Contè), Buffon (66′ Frosali), Raychev, Bocs (69′ Doveri). A disposizione. Rosini, Luppichini, Rossi, Lormanis, Sapola, Fischer, Lovo. Allenatore Innocenti. TERNANA. Matei, Ciucci, Marcelli, Gatto (86′ Gueye), Berneschi, Biondini, Fulga, Ferrara, Pllana (69′ La Sorsa), Loconte (78′ Garcia), Bustos. A disposizione. Novelli, Valenti, Pagliei, Di Loreto, Trifelli, Aldovrandi, Garcia, Monesi, Durastanti. Allenatore D’Urso. Arbitro. Fabrizio Ramondino di Palermo. Assistenti. Pelosi-De Vito. Reti. 45′ Buffon, 63′ Bocs, 94′ Doveri. Note. Ammoniti Bartolini, Biondini. Recupero 1′ pt; 4′ st

Michele Bufalino