Pro Livorno Sorgenti-Tuttocuoio. Rigore sbagliato. La vittoria sfuma

PRO LIVORNO SORGENTI

1

TUTTOCUOIO

1

PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Cavalli, Di Tora (10’ st Romanacci), Putrignano, Solimano, Lischi A., Montecalvo, Santagata, Cutroneo (15’ st Fornaciari), Quilici (28’ st Lischi L.), Lucchesi (33’ st Di Fiandra). All. Lischi (Bandinelli squalificato)

TUTTOCUOIO: Iacoponi, Fino (49’ st Mustone), Puleo, Marcon, Massaro (24’ st Turini), Papi (18’ st Carrozza), Rossi, Fiscella, Severi, Chiti (28’st Solari), Princiotta (35’ st Centonze). All.: Sena.

Arbitro: Ogliormino di Piombino.

Reti: 1’ pt Lucchesi (P); 23’ st Rossi (T)

LIVORNO – Un rigore sbagliato da Rossi a tre minuti dal gong ha impedito al Tuttocuoio di battere la Pro Livorno e compiere il clamoroso aggancio alla capolista Cuoiopelli (sarebbero stati sei punti recuperati nelle ultime due giornate) per trascorrere le feste natalizie a braccetto al comando con i cugini-rivali. La "colpa" è stata tutta di Serafini, portiere di casa, che ha respinto la conclusione dell’attaccante neroverde dagli undici metri. Il quale si era già ritagliato il suo momento di gloria nel cuore della ripresa, quando di sinistro ha trovato la deviazione vincente. Quella però era "solo" la rete del pareggio di una gara iniziata subito in salita per gli uomini di Sena, trafitti al primo minuto di gioco da una girata al volo di Lucchesi finita sul palo opposto di Iacoponi. Già prima del riposo il Tuttocuoio si era costruito comunque un paio di opportunità per pareggiare: la prima con Rossi, con la conclusione deviata in angolo (10’), l’altra con Marcon, con il destro al volo forte e preciso deviato da Serafini (46’). Nella ripresa l’assalto dei pontaegolesi ha prodotto un colpo di testa di Massaro fuori di poco (6’) e una mezza rovesciata pericolosa di Princiotta (12’) prima del meritato 1-1. Poi nel finale l’occasionissima con il rigore concesso per un fallo di Santagata su Carrozza, ma non finalizzato da Rossi. Il Tuttocuoio, ancora secondo, deve così accontentarsi di rosicchiare solo un punto alla Cuoio e rimandare l’assalto alla vetta al 2024.