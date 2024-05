Promozione. San Miniato Basso si ferma nello spareggio

SESTESE

2

SAN MINIATO BASSO

0

SESTESE: Giuntini, Matteo, Cucinotta, Pisaneschi, Biondi, Lenzini (71’ Casati), Dianda (93’ Sarr), Belli, Torrente (64’ Ermini), Ciotola (82’ Renieri), Berti; a disposizione Evi, Coppini, Mazzeo, Basolu, Manganiello. Allenatore Fabrizio Polloni.

SAN MINIATO BASSO: Micheli, Langella, Desii, Gamba, Marinari (43’ Fabbrini), Aliotta, Niccolai, Remedi L., Mori (62’ Mancini), Remedi A., Demi (73’ Vanni); a disposizione Fattori, Remedi, Bettarini, Bucalossi, Leone, Lucarelli. All.: Ticciati Fabrizio

Arbitro: Gianluca Boeddu di Prato (assistenti Argiolas di Livorno e Cerofolini di Arezzo)

Marcatori: 26’ Berti, 83’ Casati.

Note: all’89’ espulso Mancini; ammoniti Dianda, Belli, Remedi L., Giuntini, Casati, Fabbrini e Gamba.

LARCIANO – Vince la Sestese che sale in Eccellenza. Il San Miniato Basso deve arrendersi nello spareggio per la vittoria del girone B di Promozione e va ai play off regionali contro le vincenti degli spareggi degli altri due gironi. Berti e Casati gli autori dei gol che spaccano l’equilibrio tra le due squadre che hanno chiuso a braccetto le trenta giornate di campionato con 74 punti.

C’è voluto lo spareggio in campo neutro per decidere la vincente e ieri a Larciano la Sestese l’ha spuntata con una rete al 26’ di Berti e il raddoppio che ha chiuso la contesa all’83’ di Casati che ha ribattuto in porta una respinta di Micheli su tiro di Renieri che è stato stato protagonista di un bel guizzo appena entrato in campo.

Il San Miniato Basso ha protestato molto al 7’ quando Alessandro Remedi è stato tirato giù per la maglia in area di rigore, ma l’arbitro ha lasciato correre. La squadra di Ticciati ha avuto alcune buone occasioni per pareggiare, ma non le ha sfruttate al meglio. Nelle trenta giornate di campionato il San Miniato Basso non ha mai perso. Alla luce di questo avrebbe forse meritato la promozione diretta in Eccellenza al posto della Sestese, anche se ieri nello spareggio i fiorentini sono riusciti ad avere la meglio per la delusione dei sostenitori giallorossi.