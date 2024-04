Prove di ripartenza. "Noi affamati più degli altri. Ogni partita è decisiva»

Dai Pontedera, prova a ripartire. Dopo le due sconfitte di Pescara e Chiavari, oggi contro l’Ancona i granata hanno bisogno di tornare a vincere per blindarsi dentro alle prime dieci posizioni e ottenere un accesso ai play off che sarebbe il giusto premio ad una stagione disputata praticamente sempre nella parte sinistra della classifica. In un Mannucci che nell’intervallo farà respirare ai presenti un’aria di gloria per la ricorrenza (ieri) dei 30 anni dalla vittoria sulla nazionale con la premiazione di numerosi protagonisti di allora, la squadra di Canzi, in ottava posizione, comincia il rush finale. "In queste ultime 4 partite – ha commentato l’allenatore dei granata - dobbiamo essere bravi, perché dietro corrono e non possiamo cullarci su quello che abbiamo fatto fin qui. Ogni partita va affrontata come se fosse l’ultima per arrivare al traguardo nella miglior posizione possibile".

L’Ancona invece sta ancora lottando per evitare i play out (è quintultima ma con un rassicurante +10 sull’Olbia che per ora le eviterebbe lo spareggio) e così Canzi tira fuori la questione motivazionale: "Noi dobbiamo scendere in campo sempre con più... fame degli avversari. Sabato a Chiavari questo non è accaduto e quindi non dobbiamo ripetere il solito errore, bensì tornare ad essere la squadra aggressiva e forte sui duelli che ci ha permesso di arrivare fin dove siamo. Anche perché dall’altra parte mi aspetto un’Ancona con il coltello fra i denti ed allenata da un tecnico di grande esperienza come Boscaglia, del quale ho grandissimo rispetto. Sarà un’altra battaglia sportiva, perché, come dico da tempo, non ci sono squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato". Poi il tecnico chiede il sostegno dei tifosi pontederesi: "Da Ancona arriveranno molti tifosi, noi speriamo di riuscire a controbilanciare con la nostra gente. Quindi, visto anche l’orario della gara, un orario classico del calcio, invito i tifosi granata a venire a darci una mano: i nostri giovani hanno bisogno del loro supporto, non fateci sentire in trasferta". Con Calvani che rientra dalla squalifica e Peli a disposizione ma non al top, gli unici assenti restano Stancampiano, Ciocci e Marrone. Inizio alle 14, dirige Rinaldi di Bassano del Grappa. Probabile formazione (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Lombardi, Ignacchiti, Angori, Benedetti, Ianesi; Ganz.

Stefano Lemmi