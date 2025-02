Provstgaard, salta la trattativa. Maxi offerta arrivata dalla Lazio

di Michele Bufalino

Fin quando non ci sono le firme sui contratti, a volte trattative date per già fatte, possono saltare anche all’ultimo. E’ avvenuto questa estate con Timi Max Elsnik, il centrocampista che decise di andare a giocare con la Stella Rossa, è capitato già nel corso di questa sessione di mercato con Antonio Candela del Venezia, richiamato mentre era in viaggio per Pisa, è successo ieri sera anche con l’ultimo grande acquisto del calciomercato di gennaio. E’ saltata infatti all’ultimo la grande operazione per portare il capitano della nazionale under 21 danese Oliver Provstgaard Nielsen in nerazzurro. Annunciato anche dal tecnico Filippo Inzaghi dopo Palermo-Pisa, dichiarando "lo aspettiamo a Pisa", così come il connazionale Oliver Abildgaard, sempre al termine della trasferta siciliana, all’ultimo, di fatto, mentre la società lo aspettava per le visite mediche e la firma del contratto, la doccia fredda. La Lazio infatti, con una maxi offerta di più del doppio rispetto a quella dei nerazzurri, ha beffato la società per oltre 4 milioni di euro e il calciatore, invece di venire in città, ha preso un aereo da Copenaghen per Roma Fiumicino, dov’è atterrato ieri sera tardi. Il Pisa aveva chiuso per 2 milioni più bonus offrendo al giocatore un quadriennale fino al 2029.

La società, secondo quanto si apprende, informata sulla notizia, ha tuonato adirata con gli agenti del giocatore, ritenuti, "poco seri nella gestione dell’affare" e anche con il Vejle, nel corso di un cambio di proprietà. Il Pisa però, bisogna ricordarlo, è una società di Serie B, ed è incredibile che abbia lottato, quasi alla pari, contro società che disputano la Serie A e, come nel caso della Lazio per Provstgaard e della Stella Rossa per Elsnik, contro società che giocano le coppe europee. Ciò dovrebbe restituire la dimensione dell’importanza di ciò che sta facendo la dirigenza. Nella serata di ieri la società nerazzurra si è dovuta confrontare per un cambio di strategia, valutando l’ipotesi di tornare a trattare un altro difensore.

Come già emerso infatti il Pisa aveva anche a disposizione un piano B, sempre proveniente dall’estero. Ragion per cui oggi, nel corso dell’ultimo giorno di calciomercato, che terminerà a mezzanotte, potrebbero esserci fino all’ultimo delle novità. Da declinare infine un altro paio di operazioni in uscita.

Molto vicino l’accordo per portare Christian Sussi alla Pianese in prestito, mentre potrebbe rimanere in nerazzurro Emanuel Vignato. Per il momento il giocatore non ha trovato l’accordo con la Carrarese per il prestito, ma fino a ieri sera il Pisa non ha ancora ricevuto ulteriori richieste per il numero 10, ragion per cui o in giornata troverà un’altra società, oppure potrebbe rimanere in nerazzurro alla corte di Inzaghi, ma con la consapevolezza di essere l’ultima scelta nel suo ruolo.