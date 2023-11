Rientro in Campo di D'Alessandro e Gliozzi: "Ho Passato Cinque Mesi Veramente Duri"

Nell’amarezza del pareggio contro il Brescia, la nota lieta è stato il rientro in campo all’Arena di D’Alessandro e Gliozzi. Primi minuti in casa, dopo quelli giocati contro il Venezia, per il numero nove, che sembra aver messo alle spalle il lungo infortunio: "Ho passato cinque mesi veramente duri, i più difficili della mia carriera. È stato un calvario. Ho aspettato con ansia questo giorno. Sono felice di poter finalmente tornare a dare a pieno una mano alla squadra". La gioia per il rientro, però, non ha coinciso con quella del risultato: "Avremmo dovuto dare di più. Spesso sbagliamo la scelta negli ultimi trenta metri". Però, la strada tracciata per Gliozzi sembra essere quella giusta: "Sì, dobbiamo dare di più. Però dobbiamo continuare a credere nella nostra squadra. Il percorso è crescente, soprattutto nelle ultime giornate. L’imperativo è dover continuare a crederci. Penso che soltanto adesso abbiamo iniziato a comprendere lo stile del gioco del mister, che diverte".

Lorenzo Vero