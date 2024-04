Pisa-Feralpisalò 3-1: Valoti vola in doppia cifra

Pisa, 13 aprile 2024 - Successo importantissimo per la squadra di Aquilani, firmato da Arena e Valoti. Per quest'ultimo anche la doppia cifra.

PRIMO TEMPO - Subito pericoloso il Pisa al 3' con una penetrazione di Arena che viene atterrato al limite dell'area. Su punizione ci prova Valoti, ma la conclusione è alta sopra la traversa. Al 15' Arena, su invito di D'Alessandro, calcia verso la porta ma Pizzignacco con un balzo la respinge in corner. Un minuto dopo Calabresi trova un buco e serve Valoti che, di prima intenzione, calcia verso la porta avversaria, trafiggendo Pizzignacco. Al 24' tentativo di Esteves respinto da Pizzignacco, poi ancora Marin la calcia dai 20 metri alta sopra la traversa. I nerazzurri prendono coraggio e continuano ad attaccare. Al 28' però la Feralpisalò si fa sotto. Prima ci prova con Zennaro, ma Nicolas respinge, poi è Kourfalidis a a calciare nuovamente verso la porta nerazzurra, ma il Pisa si salva. L'autore del gol Valoti prova a stampare un destro dalla distanza al 31', ma ottiene un corner in seguito a una deviazione. Al 36' si rivede la Feralpisalò con Compagnon che ottiene un buon pallone, dribbla Nicolas, ma calcia troppo debolmente e Beruatto fa sua la sfera. Al 38' il Pisa trova la rete del raddoppio. Valoti serve Arena di testa, il numero 28 se ne va via e trafigge il portiere della Feralpisalò con un sinistro rasoterra e letale sul primo palo. Prova anche a dilagare la squadra di Aquilani, ma un tiro di Esteves colpisce il palo interno ed esce dallo specchio della porta. Un clamoroso errore difensivo pone Compagnon in condizione di accorciare le distanze, ma l'attaccante dei gardigiani la alza sopra la traversa.

SECONDO TEMPO - La ripresa inizia con un'azione per gli ospiti. Dopo pochi secondi La Mantia viene servito da Felici, ma di testa viene fermato da un ottimo intervento di Nicolas. Sucessivamente, al 51'è ancora La Mantia di testa ad alzarla sopra la traversa in tuffo. I nerazzurri cambiano tutto inserendo Touré per Esteves e Moreo per Bonfanti. Al 68' contropiede letale del Pisa. Prima D'Alessandro va via ad un avversario, poi Moreo pesca Barbieri che va in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Arriva anche il turno di Torregrossa che rileva Arena al 70'. All'83' però la Feralpisalò accorcia le distanze con Dubickas, di proprietà del Pisa. Ultimi cambi per i nerazzurri che inseriscono De Vitis e Miguel Veloso per Calabresi e D'Alessandro. All'88' Dubickas sfiora ancora il gol, ma il suo colpo di testa è fuori di poco. Nel recupero la vittoria la fissa Valoti con il suo decimo gol stagionale.

Tabellino

PISA-FERALPISALO' 3-1

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Calabresi (84' De Vitis), Hermannsson, Beruatto; Marin, Esteves (54' Touré); D’Alessandro (84' Veloso), Valoti, Arena (70' Torregrossa); Bonfanti (55' Moreo). A disp. Loria, Tramoni L, Tramoni M., Mlakar, Coppola, Masucci, Piccinini. All. Alberto Aquilani.

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco, Bergonzi, Ceppitelli, Martella (61' Tonetto); Felici, Kourfalidis (79' Attys), Fiordilino, Zennaro, Letizia (70' Manzari); La Mantia (61' Butic), Compagnon (70' Dubickas). A disp. Liverani, Volpe, Giudici, Krastev, Pilati, Hergheligiu, Pietrelli. All. Marco Zaffaroni

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata

RETI: 16' Valoti, 38' Arena, 83' Dubickas, 90'+3' Valoti

AMMONITI: Bergonzi, Beruatto, Esteves, Ceppitelli, Kourfalidis, Moreo

ESPULSO il direttore tecnico della Feralpisalò Elia Legati per proteste

NOTE: Spettatori 6.899. Recupero 3' pt, 6' st