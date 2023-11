"Rolando Maran: "Il Pisa ha avuto più possesso, ma senza dominio"

Il primo punto conquistato dopo una lunga striscia negativa per il Brescia è targato Rolando Maran. L’ex tecnico nerazzurro, a fine partita, ha rimarcato la poca incisività del possesso palla della squadra di Aquilani: "Il Pisa ha avuto più possesso, ma senza avere il dominio della partita. In questo dato vengono contati anche i passaggi nella loro metà campo e sappiamo questo cosa voglia dire - ha dichiarato Maran -. Noi abbiamo tirato 17 volte e alla luce di tutto questo ci poteva stare anche la vittoria". Un possesso palla sterile per la formazione nerazzurra, un concetto rimarcato proprio dal suo ex allenatore che, lo scorso anno, era stato esonerato dopo 6 partite e, pochi giorni fa, era anche tornato su quel periodo burrascoso: "Quando vieni mandato via non sempre è una questione di risultati - aveva detto Maran -, ma per me questo ha un valore relativo". In sostanza al neo allenatore del Brescia il pareggio sta addirittura stretto per quanto visto in campo: "I numeri dicono che abbiamo tirato più del Pisa, soffrendo solo gli ultimi cinque minuti". Le ultime parole di Maran nel post-gara chiariscono anche l’episodio dei due allenatori che, nella ripresa, avevano battibeccato tanto da prendersi entrambi un cartellino giallo da parte dell’arbitro Monaldi di Macerata. "Non ci siamo capiti - ha spiegato Maran -. Sono andato in difesa di un mio giocatore, ma avevo capito male e poi ci siamo chiariti". La prossima sfida tra Brescia e Pisa sarà il 6 aprile 2024 per una nuova occasione, se non arriveranno nuovi esoneri, di sfidare nuovamente il proprio passato.

M.B.