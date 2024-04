Sabato thriller, lotta ancora aperta. I playoff restano lontani di un punto

di Michele Bufalino

I playoff sono lontani ancora un punto dopo un sabato thriller, in una tipica giornata ricca di colpi di scena, come in pieno stile Serie B. Il Pisa di Aquilani può infatti sorridere, perché il distacco dalle dirette concorrenti è rimasto invariato e per questo deve ringraziare lo Spezia di D’Angelo, la Feralpisalò e il Como, che hanno fermato rispettivamente Brescia, Cittadella e Sampdoria. La classifica parla chiaro. Al settimo posto ci sono ancora le Rondinelle con 47 punti, quindi i blucerchiati a 46 e i nerazzurri si trovano al nono posto con 45 punti, a pari merito con il Cittadella. Sotto leggermente tagliati fuori Sud Tirol, Modena e Reggiana, a quota 43 e il Cosenza, a quota 42 che ha schiantato il Bari di Sibilli condannandolo temporaneamente alla zona retrocessione diretta.

La giornata di ieri è iniziata alle 14 con lo Spezia che quasi stava per fare il colpaccio in Lombardia (0-0), ma una traversa di Kouda ha impedito agli aquilotti di far guadagnare un altro punto al Pisa che, comunque, si può accontentare. Tutto sembrava perduto nelle gare del tardo pomeriggio, con il Como che prima era andato sotto contro i doriani grazie a un gol di Borini, ma ci ha pensato Cutrone, a pochi minuti dal termine, a far esultare anche i tifosi nerazzurri che ‘gufavano’ per il risultato (1-1). L’ultima ‘gioia’ arriva dalla Feralpisalò, in piena lotta salvezza, dopo il pareggio contro il Cittadella (1-1), fermando la corsa dei padovani che stavano per entrare in zona playoff. La trasferta di Cremona nel prossimo turno sarà la gara più importante di giornata. Il Pisa deve necessariamente provare a vincere perché la Sampdoria è ospite di un Lecco che, ormai, non ha più nulla da dire al campionato, mentre il Brescia sarà ospite della Feralpisalò, aggrappata ancora al lumicino per sperare di salvarsi in qualche modo. I granata del Cittadella invece andranno a Como per una partita difficilissima tra due squadre che si giocano rispettivamente l’accesso ai playoff e la promozione diretta. Con la Cremonese sarà la prima di tre gare difficilissime e, anche in virtù dei risultati odierni, niente è ancora deciso. I grigiorossi infatti devono mantenere il loro vantaggio di tre punti sul Catanzaro, per poter iniziare i playoff dalle semifinali, mentre il Sud Tirol che domenica prossima arriverà all’Arena, con una vittoria contro la Ternana potrebbe ancora dire la sua. Nelle retrovie la lotta si è complicata in virtù della vittoria dell’Ascoli a Terni (0-1).

Adesso i bianconeri sono salvi per un punto, ma dietro sarà bagarre senza quartiere e proprio gli ascolani saranno gli ultimi avversari del campionato del Pisa, ospitando i nerazzurri nell’ultimo turno del torneo Cadetto. Chi sperava in una partita semplice dovrà invece vedere, se il Pisa resterà in corsa fino alla fine, probabilmente il match più difficile. Intanto allo Zini di Cremona il primo maggio lo Sporting Club si giocherà una grossa fetta della sua stagione.