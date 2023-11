San Rossore. Una corsa internazionale

Convegno internazionale oggi a San Rossore con la disputa del premio "Longines Fegentri World Championship Gentlemen Riders". La corsa, sulla distanza dei 1750 metri, vede al via undici cavalli. L’Italia sarà rappresentata da Emanuele Antinori, in sella a Curaro Light, mentre gli ospiti stranieri saranno il francese Matthieu Havart (Lamialady), lo spagnolo Alvaro Sainz (Super Pierino), lo svedese Elliott Ohgren (Pinky Guy) e il giovane rappresentante della Repubblica Ceca, Mathias Luka, che sarà in sella a Shikami.

Un confronto che si presenta come ogni anno acceso poiché la rivalità in questo contesto internazionale è veramente forte. Ma protagonisti del pomeriggio saranno anche i puledri con tre corse loro riservate. La prova più attesa – un vero e proprio casting equino – sarà la debuttanti dedicata a Enrico Serboli, figura di appassionato e di proprietario prematuramente scomparso, sulla distanza dei 1600 metri della pista grande.

In questa corsa, che vede undici cavalli al via con buone ‘voci’ su Brooklyn e Muratone, sarà in palio un trofeo challenge destinato al proprietario che vincerà due edizioni della corsa in cinque anni. Bella anche la condizionata premio “Bardelli 1871 Oreficeria”, metri 1500, che ha per sponsor l’antico negozio della città, ancora situato nella sua sede storica di Borgo Stretto. Otto a confronto con Mr Darcy nel ruolo di favorito. Infine, terza corsa riservata ai puledri, la maiden per femmine sulla distanza dei 1600 che non può che avere il nome di Romanella, ormai entrata nella storia del turf mondiale perché fu la madre di Ribot.

Dodici al via, pronostico aperto a varie soluzioni. I due handicap in programma (uno per anziani, l’altro per cavalli di 3 anni) onorano due portabandiera della storia eroica dell’ippica pisana: Polifemo Orsini, al quale è dedicato l’handicap sui 1500 metri per 3 anni e oltre, e Ilai Picchi, handicap sui 1750 metri per cavalli di 3 anni. Due prove ricche di partenti (rispettivamente 12 e 13) che rendono qualsiasi pronostico molto aleatorio anche se i più gettonati alla vigilia sono Exertive (Picchi) e Mina Maccari (Orsini) . Sei le corse in programma, si inizia alle 13,45; questi i nostri favoriti. I corsa-Amata Immortale, Calle Almazora, Petit Joie; II-Mr Darcy, Bimnzago, Real Back; III-Brooklyn, Muratone, The Broker; IV- Alma Hera, Shikami, Enger; V-Peaceful Story, Exertive, Devo Andare; VI-Monaldo, Celtico Arcano, Mina Maccari.