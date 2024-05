Mercato nerazzurro: non scatta il riscatto automatico per Valoti

Pisa, 15 maggio 2024 – Giorni caldi in casa Pisa Sporting Club tra le questioni direttore sportivo e allenatore sul piatto, ma anche il calciomercato e alcune curiosità su rinnovi e riscatti a tenere banco. La situazione di Miguel Veloso è legata a un’opzione di rinnovo. Verrà esercitata solo se ci sarà intesa tra le parti. Per Valoti invece, il cui riscatto è fissato a 500 mila euro, non si è verificato l’obbligo. Sarebbe scattato in caso di playoff. Giallo invece sull’obbligo di riscatto di 1,2 milioni di euro per Adam Nagy. La situazione difficile dello Spezia, che vorrebbe comunque proseguire col giocatore, ha imposto ai dirigenti di tornare al tavolo delle trattative. Se sarà chiesta una scontistica i nerazzurri potrebbero chiedere Dimitris Nikolau, 25 anni, che i dirigenti volevano già a gennaio, ricevendo un no da parte della società ligure. Sul futuro del Pisa infine al magnate Alexander Knaster il compito di decidere, ma il patron, che tornerà in città, si sente quotidianamente in videochat con i dirigenti ed è costantemente aggiornato sulla situazione. I colloqui comunque proseguono, così come gli allenamenti dai campi di San Piero a Grado. Sempre più vicino, da un lato, l’addio di Stefano Stefanelli come direttore sportivo, verso la Juventus, con il Pisa pronto a un piano B (tra i papabili per sostituirlo ci sono Bravo del Sud Tirol e Mancini della Sampdoria, ma non solo). Dall’altro lato invece la questione allenatore. Non è scontata la prosecuzione del rapporto con Aquilani. Solo se ci sarà comunione d’intenti e saranno scongiurate le mire della Fiorentina si andrà avanti insieme.

Michele Bufalino