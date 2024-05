Serie b. Al via i playout. Chi sale e chi scende

La Serie B 2024/2025 sta andando sempre più verso la definizione. Restano da essere decretati gli ultimi verdetti della stagione attuale: l’ultima squadra retrocessa, e la promossa. Mentre ieri hanno avuto il via i playoff, il giorno precedente in un San Nicola colmo per le grandi occasioni, il Bari ha affrontato la Ternana nell’andata dei playout. La retrocessione sarebbe un colpo troppo grande per entrambe le formazioni, soprattutto per i pugliesi, reduci la scorsa stagione da una finale playoff, da una Serie A sfiorata e persa soltanto all’ultima azione.

Il tracollo emotivo è stato addirittura peggiore di quello subito dal Pisa l’anno precedente, e il ritorno in terza serie aprirebbe scenari nefasti in casa Bari, soprattutto a livello dirigenziale. Alla fine, la partita è terminata con il risultato di 1-1: il palo di Sibilli (in questa doppia partita è in palio anche il suo riscatto), un rigore sbagliato dalla Ternana (con Casasola), due pali colpiti, quindi il gol di Nasti, e infine il pareggio di Gaston Pereiro all’ottantunesimo minuto. Alla fine, tutto è rimandato al ritorno, in programma giovedì 23 allo stadio "Liberati". La Ternana avrà due risultati a disposizione su tre, considerando il miglior piazzamento finale in classifica con il quale ha concluso la stagione regolare. Quindi, in caso di ulteriore pareggio, sarà il Bari a dover dire addio al campionato di cadetteria, facendo così spazio alla squadra che vincerà i playoff di Serie C, con le gare di ritorno del primo turno in programma questa sera.

Lorenzo Vero