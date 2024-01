Serie B. La corsa ai rinforzi in altre società. Doppio colpo del Lecco di Fracchiolla

Mentre il Pisa rimane vigile a monitorare possibili occasioni per migliorare la squadra, sono tante le società di Serie B già molto attive nel rinforzare le proprie rose in questi primi giorni della sessione invernale di calciomercato. Una prima settimana di operazioni molto frenetiche soprattutto per quanto riguarda la zona rossa della classifica, alle spalle del Pisa. Su tutte, il neopromosso Lecco è intenzionato a proseguire la propria scalata in classifica iniziata con l’arrivo di Bonazzoli in classifica. Così, per rinforzare l’attacco, il ds Fracchiolla ha chiuso per il doppio colpo Eddie Salcedo dall’Inter e Corentin Louakima dalla Roma, come riportato da Gianluca Di Marzio. Resta più complicata l’operazione con il Brescia per l’eventuale prestito di Ndoj. Anche in casa Ternana sono giorni di nuovi arrivi: la società rossoverde prosegue la propria intenzione di costruire una squadra composta in prevalenza da giovani, così ha chiuso per l’arrivo in prestito di Franco Carboni dall’Inter e di Faticanti dal Lecce, oltre a essere ai dettagli per quello di Gabriele Boloca dall’Albenga. In casa Cosenza, invece, potrebbe saltare l’arrivo del pisano Camporese. Per quanto riguarda i prossimi avversari del Pisa, la Reggiana, c’è il rischio di dover salutare Marcandalli, uno dei migliori centrali di difesa in questa prima metà di campionato: il Genoa sta valutando il rientro in anticipo dal prestito del difensore, considerando anche la molto probabile partenza di Dragusin. Il Sudtirol invece ha intenzione di chiudere per gli arrivi dal Como di Scaglia e Arrigoni.

I lariani dovrebbero cedere anche Vignali allo Spezia allenato da D’Angelo, che vede Dragowski nella lista dei partenti. Capitolo caldo, invece, per quanto riguarda gli attaccanti. Il "valzer" delle punte è atteso in questa sessione di mercato, ma al momento la musica non è ancora partita. I profili valutati dalle società sono gli stessi del Pisa: Bonfanti, Moro e Soleri, dove anche Modena e Brescia sono vigili sull’attaccante del Palermo, che intanto prosegue la propria trattativa con la Juventus per Filippo Ranocchia, all’Empoli in questa prima metà di stagione.

Lorenzo Vero