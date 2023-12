Serie D. Cenaia e Ponsacco, aria di ultima chance

Se non è un’ultima spiaggia poco ci manca. Per Cenaia e Ponsacco la 14esima giornata del campionato di Serie D in programma domani pomeriggio alle 14.30, rappresenta uno snodo importante per la stagione di entrambe, rispettivamente ultima e penultima della classifica. Il Cenaia vedrà l’esordio in panchina del nuovo allenatore, Agostino Iacobeli (nella foto), e del suo vice Manolo Dal Bo’, arrivati a metà settimana in sostituzione del dimissionario mister Massimo Macelloni e del suo vice Guglielmo Urso.

La partita per il Cenaia è molto importante per la classifica. La trasferta sul campo della Sangiovannese, quartultima a 9 punti, è un vero e proprio scontro diretto e fare punti, dopo sette turni a bocca asciutta, per il Cenaia è fondamentale.

"Fare peggio di così è impossibile, dietro non abbiamo nessuno ed ai ragazzi ho detto quale deve essere ora il nostro obiettivo: evitare la retrocessione diretta, poi vedremo" sono le prime parole di mister Agostino Iacobelli. "Abbiamo sempre qualche infortunio – il punto di mister Iacobelli, ex centrocampista e allenatore con esperienza nella categoria –. Manfredi in attacco è sempre out e penso che cambierò qualcosa. Anche il modulo, sto pensando di lasciare il 3-5-2 e fare qualcosa di nuovo. I ragazzi ora devono capire che il campionato è ancora lungo e non si può demordere".

Fame di punti anche in casa Mobilieri Ponsacco.

I rossoblu domani pomeriggio ospitano al Comunale il Tau Altopascio per provare a riscattare la pesante sconfitta per 5 a 2 subita domenica a Seravezza e fare punti necessari per risollevarsi in classifica. Davanti ci sarà un Tau in salute, reduce dalla vittoria per 2 a 0 sul Ghiviborgo e che nelle ultime cinque gare ha collezionato due vittorie e tre pareggi.

l.b.