Sfortunato Torregrossa: nuovo infortunio. In arrivo un altro stop per due-tre settimane

di Michele Bufalino

PISA

Ernesto Torregrossa starà fermo per circa 2-3 settimane. L’esito dei nuovi esami, che verrà reso noto oggi dal Pisa, è infatti quello di una lieve distorsione al ginocchio. La società sperava di poter portare il giocatore almeno in panchina a Venezia, ma ora il numero 10 nerazzurro rimarrà out potrebbe saltare non solo Venezia e Modena, ma anche Cittadella e Ternana. Tutto dipenderà da come verrà assorbito questo trauma distorsivo, occorso durante Parma-Pisa. L’attaccante nerazzurro aveva rimediato una botta al ginocchio, ma era rimasto in campo per tutto il primo tempo, prima di essere sostituito nel corso dell’intervallo. Davvero molto sfortunato il giocatore del Pisa che non riesce a trovare pace e continuità fisica, sempre alle prese con problematiche. Ricostruendo la sua storia clinica da quando è a Pisa, in quasi due anni Torregrossa è stato vittima di diversi infortuni. Nel corso dell’estate 2022 infatti il giocatore, rientrato alla Sampdoria prima che la società nerazzurra chiedesse un nuovo prestito con diritto di riscatto, si operò di ernia inguinale (Sports Hernia). Con Maran in panchina Torregrossa accelerò i tempi di recupero. Inizialmente previsto per ottobre 2022, il suo rientro fu anticipato addirittura al 21 agosto contro il Como. Nonostante una rete che servì al Pisa per ottenere il pareggio, pochi giorni dopo il nuovo infortunio contro il Genoa. Un mese e mezzo di stop per una nuova lesione muscolare. Il suo rientro, a ottobre, fu comunque pesante. Torregrossa risultò decisivo con una doppietta contro il Modena e con altri due gol contro Ascoli e Brescia. A Santo Stefano però un nuovo stop. Il Pisa lo fa operare con una pulizia del ginocchio, nel frattempo riscattando comunque il cartellino per una cifra di un milione e 100 mila euro, oltre a una commissione per il procuratore. Resta fuori altri 35 giorni rientrando in campo a metà febbraio 2023, per poi fermarsi un’altra settimana tra aprile e maggio per una contrattura. Passa l’estate e in panchina Aquilani rileva D’Angelo.

Siamo già alla stagione 2023-24. Torregrossa si fa male due volte in apertura di stagione. La prima a un’amichevole contro il Como, per un problema alla spalla. Poi gioca contro il Frosinone in Coppa Italia, ma stavolta subisce una nuova lesione muscolare. Un nuovo stop che lo tiene fuori dal campo per 38 giorni. Fino a dicembre gioca solo 6 partite, fornendo però assist, gol e giocate importante. Un nuovo infortunio muscolare, a inizio dicembre, lo tiene fuori altri 15 giorni. Poi lo stop della scorsa settimana, nel corso di Parma-Pisa. Infine Tmw anticipa una possibile notizia. La società nerazzurra è al lavoro per il rinnovo di Touré fino al 2028.