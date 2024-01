Sporting club e i precedenti con 19 vittorie

Nerazzurri e aquilotti tornano a sfidarsi sul prato dell’Arena poco più di quattro anni dopo l’ultimo incrocio. Il 9 novembre del 2019, in Serie B, la formazione guidata da Luca D’Angelo batté in rimonta la compagine allenata da Vincenzo Italiano: al vantaggio siglato da Marconi rispose con una doppietta Ragusa nel secondo tempo, ma nei pressi del 90’ le incornate di Aya e Benedetti consegnarono una vittoria palpitante al Pisa. Complessivamente il bilancio pende dalla parte dello Sporting Club: 19 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. La serie positiva è stata aperta il 25 maggio 2008 (Serie B) con la bordata vincente di Gael Genevier che valse l’1-0 finale, poi è arrivato lo 0-0 del 24 dicembre 2016 (B). Per ritrovare un successo spezzino occorre risalire sino all’11 ottobre 2004, quando le due squadre militavano in Serie C1. In notturna i liguri riuscirono a imporsi 3-2, al termine di una sfida arroventata da una serie di decisioni arbitrali parecchio discutibili.

M.A.