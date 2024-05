Stefanelli-Pisa presto l’addio. Contatti con Luciano Zavagno

di Michele Bufalino

Sono cominciati i colloqui per il futuro del progetto nerazzurro e si cerca il nuovo direttore sportivo. Una risposta definitiva è arrivata e le strade del Pisa e di Stefano Stefanelli si separeranno infatti ufficialmente entro un paio di settimane, ma la società ha già iniziato ormai a guardare avanti. Il nome nuovo per la cattedra di diesse è quello di Luciano Zavagno, 46 anni, vecchia conoscenza del sodalizio nerazzurro. Da giocatore infatti l’argentino ha militato nel Pisa tra il 2007 e il 2009, ma da un po’ di tempo lavora per il City Group. Prima scout, poi direttore sportivo, ha seguito anche il progetto Palermo, per poi tornare in Sudamerica, dove attualmente sta curando gli interessi del New York City Fc, franchigia della Major League Soccer. Giovanni Corrado aveva già fatto un tentativo per portarlo in nerazzurro lo scorso anno, ma poi l’affare non si era concretizzato e il Pisa virò su Kolarov. Oggi invece le parti sarebbero tornate a sentirsi e il suo è uno dei nomi apprezzati dalla proprietà. Tanti infatti sono i direttori che la società sta vagliando. C’è chi si sta proponendo, chi invece è stato incontrato, personalmente o telefonicamente. I colloqui proseguiranno. Zavagno va ad aggiungersi ai nomi già emersi in queste settimane, da Andrea Mancini e Mattia Baldini facenti parte del mondo Sampdoria, passando per Paolo Bravo del Sud Tirol, ma quest’ultimo è corteggiato da diversi club. Altri nomi si aggiungeranno con molta probabilità, in un momento nel quale tanti direttori sportivi si stanno muovendo, specialmente in Serie B. Negli ultimi anni il direttore generale nerazzurro ha stretto buoni rapporti con diversi diesse di categoria. Non solo Carlalberto Ludi del Como, in un paio di occasioni vicino ad andare in nerazzurro, ma anche ad esempio tra i direttori liberi, come Davide Vaira, pochi giorni fa esonerato dal Modena, la cui stima con la società nerazzurra è reciproca e culminò con l’affare Gliozzi-Bonfanti lo scorso inverno.

Tra i direttori senza contratto c’è anche il nome di Marco Valentini, ex Ascoli, ma attualmente non si registrano contatti tra il Pisa e l’ex bianconero. E’ prematuro però al momento arrivare a un unico nome, perché poi dalla rosa ristretta il nome scelto verrà condiviso con la proprietà e con Alexander Knaster che avrà l’ultima parola. Leggermente in sospeso la questione legata alla panchina di Alberto Aquilani. I colloqui con l’allenatore inizieranno tra venerdì, giorno dell’ultima giornata di allenamenti, e la fine della prossima settimana. La società vuole capire le sue intenzioni e mettersi al tavolo. Una volta capito questo, se gli obiettivi saranno condivisi si procederà insieme oppure si guarderà altrove, dopo aver scelto il direttore sportivo. Infine una curiosità. Ieri a San Piero a Grado c’era un clima molto sereno e i calciatori, complice anche l’imminente conclusione delle attività e i molti compleanni dell’ultimo periodo, hanno organizzato una grigliata di fine stagione al termine dell’allenamento.