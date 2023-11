"Stefano Moreo segna il primo gol della stagione contro la sua ex squadra"

Alla quattordicesima giornata, contro la sua ex squadra, Stefano Moreo ha trovato il primo gol della sua stagione. Il terzo in nerazzurro: "Contento per il gol, ma avendo trovato il gol all’inizio, avremmo dovuto cercare subito di farne altri, per stenderli definitivamente. Purtroppo, invece abbiamo avuto timore, come successe con il Bari, permettendogli di trovare il gol. Dobbiamo assolutamente evitarlo, perchè dopo, tutto diventa più difficile. Alla fine, il pareggio è giusto". Moreo, inoltre, è stato protagonista in un’azione, con il rigore negato in seguito al suo tocco di mano: "Non mi sono accorto di averla toccata di mano. Se avessi visto Lezzerini uscire prima, avrei cambiato scelta". L’attaccante, alla migliore prestazione stagionale, giocata da largo a sinistra, continua a mostrare grande predisposizione al rientro, lasciandolo spesso lontano dall’area: "È una mia caratteristica, tento sempre di fare una corsa in più. Forse un eccesso di generosità".

Lorenzo Vero