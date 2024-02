Su chi puntare. Bonfanti e Barbieri in rampa di lancio

La bontà delle prestazioni del Pisa è figlia anche della crescita di vari elementi in rosa, soprattutto giovani che, se manterranno il loro miglioramento potranno rivelarsi l’ago nel pagliaio del campionato. Chi maggiormente si è imposto nelle ultime giornate è Barbieri. Il ruolo da quinto di centrocampo sembra calzargli perfettamente. Quando libero di esprimersi, è impetuoso. Dieci presenze nelle ultime undici giornate. Lo step successivo consiste nel rendersi più affidabile in difesa. Chi vorrà prendersi i titoli è Arena. La qualità non è mai stata messa in discussione, ma ha pagato l’approccio fisico al campionato. La sua fantasia può rivelarsi decisiva. A chi è chiesta solo concretezza, invece, è Bonfanti. Il numero 9 era il giocatore che mancava nella rosa. I due gol lo hanno già reso l’attaccante più prolifico: l’obiettivo è non fermarsi. In mezzo ai giovani, chi dovrà mettere in campo tutta la sua esperienza da chioccia e maestro, sarà Miguel Veloso. Il suo apporto sarà più che mai decisivo. Senza scordarsi che al Pisa restano due carte jolly da giocare: D’Alessandro e Matteo Tramoni.

L.V.