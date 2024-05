"Successo e solidarietà alla IV edizione della Partita del Cuore organizzata dalla Gazzetta di Pisa"

Sabato si è svolta la IV edizione della partita del cuore organizzata da parte della "Gazzetta di Pisa". Allo stadio Piero Masoni di Fornacette si sono sfidati tanti ex del Pisa. Le due squadre, divise in selezione Aics e Punto Radio, annoveravano giocatori tra cui Paolo Andreotti, Federico e Jacopo Balestri, Gerry Cavallo, Emiliano Niccolini, Alessandro Baroni, Lido Malasoma, Federico Frediani, Biagio Pagano e molti altri. Il ricavato andrà a "Insieme per Sognare". Premiati i migliori giocatori e società dei campionati dilettantistici pisani di Seconda e Terza Categoria. Tra gli ospiti il comico e cabarettista Filippo Ignacchiti, in arte Pippetto.