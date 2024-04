Successo per il Pisascherma. Vanni sul gradino più alto del podio. Bellissimo risultato per Margherita

Margherita Vanni del Pisascherma, a Rovigo, dove si è svolta la seconda prova nazionale di fioretto dedicata alle categorie del Gran Premio Giovanissimi (10-14 anni) ha vinto nella sua categoria conquistando per la seconda volta in carriera il gradino più alto del podio di categoria e aggiudicandosi uno dei trofei più ambiti da sempre. La vittoria è arrivata al termine di una gara perfetta fin dalle primissime fasi del girone. Risultato di grande livello anche per il piccolo Eugenio Arcipreti che si classifica ottavo su ben 106 maschietti in gara, cedendo il passo all’avversario soltanto nell’assalto dei quarti. Molto bene anche il resto del gruppo pisano a partire da Chiara Rossi che nelle allieve si ferma a un passo dalle prime otto, dimostrando competizione dopo competizione di avere fatto miglioramenti davvero incoraggianti. Fra le piccolissime da segnalare le prove di Laura Bresci e Asia Riparbelli che si fermano nei sedicesimi, così come Bernardo Paganelli nei ragazzi, Maria Campus nelle ragazze e Greta Marconcini nelle giovanissime. Belle prestazioni sono arrivate anche da Ludovica Spallanzani, Margherita Pescitelli, Gabriele Tardelli e dalle sorelle Elena e Flavia Pieri. La seconda prova nazionale di Rovigo conclude la corsa di avvicinamento al Gran Premio Giovanissimi di Riccione che si svolgerà a maggio, kermesse storica.