Südtirol-Pisa 1-2: doppietta Valoti, i nerazzurri tornano a vincere

Pisa, 11 novembre 2023 - Ritrova la vittoria dopo tre gare la squadra di Aquilani. Successo in trasferta a Bolzano firmato da una doppietta di Valoti.

PRIMO TEMPO

Lunga fase di studio per Pisa e Südtirol, con una prima mezz'ora senza evidenti azioni pericolose. Al 25' Vinetot si fa male e viene sostituito da Cuomo. Per assistere alla prima occasione da gol bisogna attendere il 32' quando uno scambio veloce mette in condizione Tramoni di servire Moreo, ma l'attaccante non riesce a ribadire in rete un ottimo pallone e Masiello salva sulla linea su Piccinini. A fine primo tempo viene ammonito Marin che salterà la prossima partita, dato che era diffidato. Al 45' il Pisa trova la rete del vantaggio con Valoti, servito benissimo da Mlakar su invito di Esteves. Subito dopo Odogwu ci prova in pallonetto, ma Nicolas fa buona guardia. Si va così al riposo con il vantaggio nerazzurro.

SECONDO TEMPO

Subito una girandola di cambi nella ripresa con il Pisa che inserisce Vignato per Tramoni, mentre il Südtirol inserisce Peeters per Kofler e Pecorino per Merkaj. Al 49' Marin lascia partire un destro dal limite, ma il pallone termina alto. Al 50' raddoppia il Pisa su contropiede. Piccinini serve Valoti e il calciatore segna il suo quinto gol stagionale con la maglia nerazzurra. La riapre però Pecorino con un colpo di testa su assist di Davi. Poco dopo doppio cambio per Aquilan che inserisce Barberis per Esteves e Calabresi per Valoti.

Al 73' però Piccinini si fa male e viene cambiato, al suo posto entra Nagy. L'ultimo cambio è quello di Torregrossa per Moreo all'80' per il Pisa. All'83' azione prolungata dei nerazzurri con Barberis che mette in difficoltà Poluzzi, poi è Vignato a servire Marin e ancora Poluzzi si salva con l'aiuto del palo. Negli ultimi minuti la partita vede entrambe le squadre non risparmiarsi, ma alla fine è il Pisa a portare a casa tre preziosissimi punti. TABELLINO

SÜDTIROL: Poluzzi; Giorgini (63' Lonardi), Vinetot (26' Cuomo), Masiello, Davì; Merkaj (46' Pecorino), Tait, Kofler (46' Peeters), Casiraghi; Odogwu, Cisco (77' Ciervo). A disp. Drago, Arlanch, Cagnano, Ghiringhelli, Broh, Rauti. All. Pierpaolo Bisoli.

PISA: Nicolas; Esteves (65' Barberis), Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Marin, Valoti (65' Calabresi); Tramoni (46' Vignato), Piccinini (73' Nagy), Mlakar; Moreo (80' Torregrossa). A disp. Loria, Hermannsson, Gliozzi, Masucci, Arena, Barbieri, Veloso. All. Alberto Aquilani.

ARBITRO: Manuel Volpi della sezione di Arezzo

RETI: 45' Valoti, 50' Valoti, 61' Pecorino

AMMONITI: Kofler, Tramoni, Piccinini, Merkaj, Marin, Esteves, Nicolas

ESPULSO il vice di Bisoli Cherubin per proteste

NOTE: Recupero 3' pt, 6' st