Tempo di ballottaggi anche in campo. Le certezze Caracciolo e Canestrelli

di Lorenzo Vero

Ballottaggi. Questa la parola d’ordine usata in conferenza stampa da qualche settimana a questa parte, ribadita pure ieri da Alberto Aquilani. D’altronde, non è un caso se mai i nerazzurri hanno riproposto la stessa formazione dal primo minuto nel corso di tutto il campionato. Così, anche a Cremona potrebbero esserci dei cambi per quanto riguarda gli undici. Cambi che non dovrebbero riguardare la porta, con Nicolas che dovrebbe mantenere il posto (l’interrogativo è d’obbligo anche per lui, con Loria sempre pronto). Arturo Calabresi dopo una giornata di stop, passata in panchina anche per riposare dopo un impegno costante lungo tutto il 2024, potrebbe ritrovare un posto da titolare sulla corsia di destra, nella linea a quattro tornata a riproporsi dopo il periodo a tre, con Caracciolo e Canestrelli al centro confermati (Hermannsson e Leverbe non sono al cento per cento) e Beruatto che dovrebbe essere schierato nuovamente a sinistra dopo la buona prova contro il Catanzaro, soprattutto in fase offensiva, condita da due assist.

Difficile, difficilissimo, pensare a Barbieri in panchina, ma chissà che Aquilani non possa decidere di usare il numero quarantadue come arma in corso per il secondo tempo. Il centrocampo è senza dubbi il reparto con meno dubbi per quanto riguarda la formazione, con Marin che dopo aver recuperato dal piccolo problema al polpaccio rimediato venerdì scorso dopo il gol, ritroverà il posto al fianco di Esteves, sempre più a suo agio con le tempistiche di gioco in mediana.

Sulla trequarti l’incognita principale riguarda Matteo Tramoni, sempre alla ricerca di una maglia da titolare dopo il rientro dall’infortunio (Aquilani ha dichiarato che il giocatore non ha ancora i novanta minuti sulle gambe, quindi si tratterebbe di uno slot per il cambio certo). Sennò, il terzetto continuerà a essere quello con Alessandro Arena a destra, Mattia Valoti trequartista e Marco D’Alessandro sulla sinistra.

Per quanto riguarda il ruolo di centravanti, tutto lascia pensare che possa essere schierato Moreo da titolare, come spesso accaduto in trasferta sfruttando soprattutto il dinamismo del numero 32 e anche l’onda lunga del gol trovato nell’ultima giornata. Anche per quanto riguarda Bonfanti, alla ricerca del gol che manca ormai da qualche giornata, possibile partenza per la panchina. Tanti i dubbi di formazione, sempre simile ma mai uguale. Con anche i cambi che svolgeranno il loro ruolo a partita in corso. Vedremo che pedine deciderà di schierare Aquilani.