"Tifo appassionato e solidarietà: il pubblico al Tardini dimostra grande sostegno"

Nonostante l’epilogo non sia stato sorridente per i nerazzurri, il pubblico presente sugli spalti del "Tardini" ha rappresentato uno scenario appropriato rispetto alle emozioni che ha prodotto la partita. I circa dodicimila di Parma sono stati un ottimo spot per il campionato. Grandissima rappresentanza da Pisa, con 1850 persone che hanno seguito la squadra di Aquilani. Un sostegno incessante, mai frenato durante la partita che, a seguito dello sciopero casalingo dei gruppi della Curva Nord, rende le trasferte molto più "calde" a lato di tifo. Prima di iniziare la partita anche bel gesto da parte della tifoseria del Pisa che, nel minuto di silenzio imposto dalla FIGC per ricordare i deceduti in seguito al crollo del cantiere avvenuto sabato a Firenze, oltre al lungo applauso dell’intero stadio, hanno mostrato uno striscione che recitava: "Firenze, 16 febbraio 2024: basta morti sul lavoro".

Lorenzo Vero