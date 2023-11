"Tomas Esteves, titolare del Pisa: "Sto al 100%"

Tomas Esteves ormai è un titolare del Pisa di Aquilani. Terzino, esterno, sia a destra che a sinistra, a centrocampo in fase di impostazione: il portoghese entra in quasi tutte le manovre dei nerazzurri. E proprio da una di queste è arrivato l’1-0 di Valoti: "Il merito è dei miei compagni, bravi a farmi trovare libero in mezzo al campo. Dopo aver portato palla ho visto Mlakar che ha fatto un gran cross, quindi Mattia un gran gol". Un avvio di stagione, anche quello di Esteves, a rilento, dopo l’infortunio accusato alla fine della scorsa stagione: "Rappresenta il passato. Sto bene. Sono molto contento di aiutare la squadra, ovunque voglia il mister. Mi sento al 100%". E pensare, che a inizio mercato il Pisa non lo aveva riscattato: "Sono sempre stato tranquillo, sono sempre rimasto in contatto con Giovanni (Corrado, ndr) e amici a Pisa". Un miglioramento, anche dal punto di vista dell’italiano, sempre più fluente: "L’ho studiato: speravo di tornare".

Lorenzo Vero