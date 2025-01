TRAMONI. Miglior giocatore di dicembre

Prosegue al centro sportivo "Cetilar" la preparazione del Pisa in vista della partita di domenica pomeriggio contro la Salernitana, sfida per la quale si prospetta una grande cornice di pubblico: oltre alla grande affluenza da parte del pubblico di casa (biglietti ancora disponibili su TicketOne), tutto esaurito anche il settore ospite. La seduta di allenamento di ieri ha rappresentato il primo con la nuova squadra per Markus Solbakken. Una grande condizione atletica e tecnica, come dimostrato da un video pubblicato dal Pisa sui propri profili social: tutto lascia pensare a una convocazione per la partita contro la Salernitana. Chi non farà sicuramente parte della sfida sarà invece Matteo Tramoni.

La stella del Pisa, infatti, è alle prese con il recupero del problema muscolare che già lo ha tenuto fuori nella trasferta di Catanzaro: in dubbio anche il recupero in vista della partita con il Palermo. Il numero undici, però, prima del fischio d’inizio sarà premiato domenica, gli verrà consegnato il riconoscimento di "Mvp del mese di dicembre". Il campionato di Serie B, infatti, ha riconosciuto Tramoni come miglior calciatore del mese passato, nel quale ha segnato tre gol (la doppietta contro il Sassuolo del 26 dicembre e la rete alla Sampdoria del 29), scendendo in campo in tutte e cinque le partite in cui ha giocato il Pisa, vincendone quattro e perdendone una. Rendimento superiore a tutti gli altri calciatori del campionato, dimostrato dalla difficoltà in fase offensiva in sua assenza.

Lorenzo Vero