Un altro pari Manca il gol degli attaccanti

di Michele Bufalino

Il Pisa muove la classifica, ma la prestazione non basta per i tre punti. Per trovare due vittorie consecutive nerazzurre nel 2023 bisogna addirittura tornare a febbraio, nel corso della stagione 2022-23, quando i nerazzurri vinsero il confronto con Perugia e Parma. Ieri invece l’opportunità di uscire dalla lotta per non retrocedere è stata ghiotta, ma alla squadra di Aquilani è mancato il gol degli attaccanti, perché la prestazione è andata in continuità con il successo di Ascoli. La rete del vantaggio, dopo una breve fase di studio, è arrivata ad opera di Lisandru Tramoni, grazie alla deviazione di un difensore avversario. Nonostante la sfuriata delle Fere però, il Pisa è riuscito ad andare all’intervallo con un gol di vantaggio. Aquilani è stato così costretto a cambiare un centrocampista, poiché l’intera cerniera mediana era ammonita, prima con il rientrante Marin, poi con un confusionario Piccinini. Al pronti-via però, stavolta è la Ternana a trovare il pareggio, grazie a un gol di Luperini che, un po’ per caso, si vede arrivare addosso una conclusione del compagno Sorensen, deviandola in rete. Da lì in poi è un assolo pisano. Prima con Moreo che colpisce una traversa, innescando Canestrelli, ma il gol del difensore viene annullato per fuorigioco. Poi è ancora Moreo a colpire un palo, ma la sfortuna non permette ai nerazzurri di trovare il gol. Neanche la presenza contemporanea di Masucci, Torregrossa e dello stesso Moreo porta una rete agli attaccanti e la partita si trascina così verso il finale, con Nicolas che deve fare gli straordinari per tenere vivo il risultato chiudendo la porta in ben due occasioni. Adesso arriva gennaio e con esso il calciomercato. Dovrà portare in dote almeno una o due punte, riscrivere in parte il paradigma della difesa e permette di aggiustare anche la lista over, trovando un’alternativa a centrocampo a Marin. Non sarà un lavoro facile per Corrado e Stefanelli, ma necessario per far svoltare la stagione.