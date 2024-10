"Un incidente di percorso, niente di più". Punti dalle "vespe", è mancata la grinta

di Michele Bufalino

"Un incidente di percorso, niente di più". Così il presidente Giuseppe Corrado ha commentato la prestazione negativa dei nerazzurri a Castellamare di Stabia che è valsa la prima sconfitta in campionato. Cosa è mancato che avrebbe evitato di farsi pungere dalla Vespe? Principalmente un approccio alla partita troppo molle, ciò che anche Inzaghi e gli stessi calciatori hanno rimarcato a fine gara. D’altronde i dati statistici del primo tempo lo confermano. Zero tiri, sia in porta che in assoluto, zero calci d’angolo e la metà dei falli commessi, a riprova di un ritmo non proprio eccezionale e continui ritardi sulle seconde palle. Inoltre un possesso palla del 29,8%, il peggiore fin qui da quando è iniziato il torneo cadetto in un tempo di gioco per i nerazzurri. Quando il Pisa cala il ritmo insomma, i conti non tornano e le prestazioni calano. Molto della sconfitta del Pisa è arrivato anche per l’assenza di Matteo Tramoni. Nelle scorse settimane Tramoni era divenuto il perno del gioco nerazzurro, tanto da essere tenuto d’occhio perfino da Spalletti. Era il calciatore del Pisa ad aver tirato di più, il calciatore che aveva completato il maggior numero di passaggi "live-ball", ovvero quei passaggi con palla in gioco completati che hanno causato un tentativo di tiro e aveva contribuito a circa il 40% delle azioni offensive dei nerazzurri, diventando anche il miglior assistman e il secondo miglior marcatore dopo Bonfanti. Inzaghi non è riuscito a sostituirlo adeguatamente con Touré e Moreo, mentre Vignato si è fatto espellere nella ripresa e questa potrebbe essere un’altra problematica in vista della gara con il Cesena. A far luce sulla situazione del corso è proprio il presidente: "Tramoni potrebbe recuperare dal suo problema muscolare - riflette Giuseppe Corrado -, ma io credo che se lo staff medico dovesse valutare anche solo una minima possibilità che sia un rischio giocare col Cesena, allora sceglierà giustamente di tenerlo a riposo".

Sulla trequarti potrebbe essere quindi ancora emergenza e, se non recupereranno né Tramoni né Mlakar, dato che Vignato andrà verso una squalifica di almeno due giornate, a disposizione ci saranno soltanto Moreo e Arena con l’alternativa di riadattare ancora Touré o Piccinini in un ruolo non loro. Il presidente del Pisa Sporting Club guarda però avanti alla sfida di campionato di sabato: "Finora abbiamo fatto la migliore partenza in Serie B di sempre insieme al 2021-22, ma non ci pensiamo, dobbiamo solo guardare avanti - analizza Corrado, che poi si rivolge ai tifosi - . Credo che il tifoso scelga sempre cosa deve fare e, dal canto nostro, possiamo augurarci che ci sia lo stadio pieno col Cesena perché sa darci quella grinta che è mancata con la Juve Stabia. Serve a noi, ma anche a far preoccupare gli avversari".

Una sconfitta non è un dramma e questo insuccesso in trasferta non fa male più di tanto. Nonostante questo infatti i nerazzurri restano al comando con tre punti di vantaggio sullo Spezia e la possibilità di vendicare la sconfitta in Coppa Italia col Cesena. Un motivo in più per vincere sabato.