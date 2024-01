Un problema burocratico. Primavera, ricorso e alto rischio

Una ‘leggerezza’ burocratica potrebbe costare alla Primavera del Pisa addirittura 16 punti, con il rischio di passare dal secondo posto al fondo della classifica, in piena zona retrocessione. La squadra allenata da Matteo Innocenti lo scorso 23 dicembre aveva infatti battuto la Ternana 2-1, per la quarta vittoria consecutiva, ma secondo gli umbri era irregolare l’impiego in campo di Lorenzo Tosi, classe 2008. Il giocatore era sceso in campo "senza richiedere la preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Toscana - scrive il giudice sportivo -, così come previsto dal punto 9 del Regolamento del Campionato Primavera 2 2023/2024, pubblicato con C.U. LNPB n. 9 del 14 agosto 2023, che richiama art. 34 comma 3 N.O.I.F".

Il Pisa aveva ribattuto che "Tosi, essendo un "giovane di serie" titolare di contratto di apprendistato possa, in buona sostanza, essere parificato, per la peculiarità del rapporto instaurato - risponde il Pisa -, ad un "professional player" secondo la definizione della FIFA con tutte le conseguenze che ne derivano ai sensi del "FIFA Regulations on the Status and Transfer of the Players", e pertanto non necessita della prevista autorizzazione". Alla fine però è arrivata la sconfitta a tavolino per i nerazzurri perché il giudice ha valutato che "la F.I.G.C. con le modifiche alle N.O.I.F. apportate con il C.U. n. 232/A del 28 giugno 2023 ha in effetti introdotto il contratto di apprendistato per i "giovani di serie" senza però prevedere che, la sottoscrizione di tale contratto modifichi lo status del calciatore; e che non è stata effettuata alcuna modifica a quanto previsto dall’art. 34 comma 3 N.O.I.F. "Limiti di partecipazione dei calciatori e della calciatrici alle gare".

La società nerazzurra farà ricorso, ma il problema resta ed è ancora più grave. Tosi infatti è sceso in campo in ben 8 occasioni, oltre la metà delle gare disputate dal Pisa, contro Benevento, Ascoli, Cosenza, Monopoli, Palermo, Entella e Spezia. Se anche le altre società faranno ricorso i nerazzurri rischiano così di perdere ben 16 dei 28 punti conquistati sul campo, scivolando in zona retrocessione. Un problema non da poco per il quale sarà importantissimo il ricorso della società di via Cesare Battisti nei prossimi giorni, per evitare il peggio.

Michele Bufalino