Un under di talento per smuovere il mercato. Amatucci, idee per il centrocampo

I dirigenti del Pisa dovranno essere bravi a giocare a Tetris per riuscire a fare gli incastri perfetti voluti dal calciomercato di gennaio, per smuovere una squadra che ha occupato tutte e 18 le caselle over. La società nerazzurra sta infatti guardando anche al mercato dei giovani. Uno dei nomi tornato di moda sarebbe quello Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina. La dirigenza lo seguiva già d’estate, ma poi si è concentrata su altri nomi. Anche la Viola avrebbe voluto mandarlo in prestito, ma poi lo ha tenuto in squadra, dove ha fatto il suo esordio in Serie A contro l’Inter lo scorso 3 settembre. Amatucci fu uno dei perni del centrocampo di Alberto Aquilani lo scoro anno, disputando 30 partite e sfornando 2 gol e 5 assist. Anche quest’anno ha giocato in Primavera, ma per lo più è stato aggregato alla prima squadra. La Fiorentina avrebbe bisogno di mandarlo in prestito, mentre il Pisa vorrebbe fare degli acquisti sempre con la prospettiva di poter concretizzare un vero e proprio ingaggio, come per altre operazioni quali Esteves, acquisito a titolo definitivo dopo un prestito con diritto di riscatto, ma anche i futuri acquisti di D’Alessandro e Valoti dal Monza, sempre in diritto di riscatto.

Un acquisto di un giovane in quel ruolo chiave potrebbe permettere anche di cedere Nagy, dando la possibilità al Pisa di poter acquistare un over di peso in attacco o in difesa, ma le porte scorrevoli potrebbero non limitarsi a questo. Impossibile invece arrivare agli altri attenzionati da Aquilani nel corso di questa estate, che stanno giocando tutti nelle rispettive squadre. Sono 16 le presenze di Alessandro Bianco (2002), il centrocampista in prestito dalla Fiorentina alla Reggiana. mentre 13 le presenze, con 3 reti, per la seconda punta Filippo Distefano (2003) in prestito alla Ternana e infine 16 le presenze di Costantino Favasuli (2002), sempre alla Ternana.

Questi ultimi affronteranno i nerazzurri da avversari il prossimo 26 dicembre. Nel frattempo non emergono invece buone notizie sul classe 2000 Markus Solbakken. I norvegesi del Viking hanno terminato la loro stagione e ora sono pronti per cedere il centrocampista, alle condizioni volute questa estate. I nerazzurri erano arrivati a offrire fino a 1,8 milioni di euro per il calciatore, ma la società norvegese aveva preferito tenerlo fino a gennaio per cercare di riuscire a giocarsi le sue chance di vittoria del campionato riuscendo solo però a terminare la stagione al quarto posto. Ora però ci sarebbe un’altra contendente, riferiscono i media nordici. Si tratta dello Sparta Praga che è pronto a rilevare il giocatore per 2 milioni di euro. La trattativa, riferiscono in Norvegia, sarebbe a buon punto e il Pisa non si sarebbe più fatto sentire con una nuova offerta, a quanto scrivono i media Sportsbibelen, Dagsavisen e Stavanger Aftenblad.