Una partita per scacciare la crisi. Il Pisa torna in notturna all’Arena. Ed è sfida fra ex: Bonfanti e Gliozzi

Un’altra occasione per rimanere agganciati al treno che conta, forse l’ultima. Un’altra opportunità per lasciarsi alle spalle la zona calda, l’ennesima. Con Pisa-Modena, in campo questa sera alle 20.30, si entra nel vivo della stagione. Il turno infrasettimanale, a 12 partite dal termine della stagione, ormai nell’ultimo terzo del campionato, offre diversi spunti con tanti scontri tra squadre di alta e bassa classifica. Tra potenziali testa-coda e rischi di ‘strappi’ alla graduatoria la sfida con il Modena mette Aquilani di fronte a svariati rebus. La partita si gioca principalmente sul duello tra Nicholas Bonfanti ed Ettore Gliozzi. Lo scambio tra i due giocatori, della stessa agenzia di procuratori, la Tmp Soccerm che negli ultimi anni ha fatto passare da Pisa oltre una decina di giocatori, è stato l’unico movimento del calciomercato invernale.

A guadagnarci per ora è stato Bonfanti che in nerazzurro ha segnato 3 reti in 6 presenze, diventando il secondo miglior marcatore del Pisa in una manciata di partite e risolvendo gran parte dei problemi offensivi nerazzurri. Una sola rete in 7 partite invece per Gliozzi, ormai rientrato in piena forma. I problemi maggiori per il tecnico dello Sporting Club sono legati da un lato alla classifica, con la presenza di Knaster in questi giorni a San Piero a Grado a dare il sostegno della proprietà, ma una fiducia che non potrà essere a tempo indeterminato, se dovesse esserci un crollo di risultati. Dall’altro invece sono legati alle assenze e agli acciacchi.

Per squalifica mancherà Marius Marin, costringendo Aquilani alla ricerca di un sostituto, ma in rosa non c’è un elemento paragonabile al rumeno per caratteristiche e mentalità. Tanti i ballottaggi. Si parte dalla difesa con Calabresi che si gioca il posto con Hermannsson componendo il trio con Caracciolo e Canestrelli. Sulle fasce invece Beruatto potrebbe insidiare uno tra Barbieri ed Esteves, mentre a centrocampo Piccinini e Barberis potrebbero insidiare Miguel Veloso. In avanti invece Touré potrebbe tornare ad agire sulla trequarti insieme con Arena, mentre Valoti potrebbe partire dalla panchina. L’unica punta sarà quasi certamente Bonfanti. Il Modena invece arriva a questo appuntamento dopo uno 0-0 con lo Spezia di D’Angelo.

A differenza di Aquilani, che non ha presentato il match per la sesta volta consecutiva a causa del silenzio stampa prolungato, a suonare la carica per i canarini è il tecnico Bianco: "Contro il Pisa sarà una gara difficile, le sconfitte arrivate per i nerazzurri sono sempre state solo nei minuti di recupero e sicuramente avranno voglia di rientrare nei playoff, essendo stati costruiti per una stagione di vertice. La posizione di classifica conta soprattutto all’ultima parte di campionato". Il tecnico Bianco dovrà rinunciare a Cotali, squalificato dopo la gara con lo Spezia. I canarini giocheranno con lo stesso 3-4-2-1 di Aquilani. Assente solo Cotali per squalifica, insieme all’ex Gargiolo e a Guarino.