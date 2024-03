Venti volte Pisa World Cup. La carica dei 1700 atleti

di Michele Bufalino

La Pisa World Cup compie 20 anni e pensa in grande per la nuova edizione di uno dei tornei di calcio giovanili più importanti del panorama italiano. Andrà in scena dal 29 marzo fino all’1 aprile, non solo in città, ma anche in zone limitrofe, spingendosi fino alla Versilia. L’evento, patrocinato anche dal Comune di Pisa, oltre che dalla Figc, ospiterà ben 120 squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero, tra cui Svizzera, Francia, Germania, Albania, Romania, Inghilterra e Turkmenistan, per un totale di circa 1700 atleti che arriveranno a Pisa per la competizione. Tra le squadre straniere coinvolte l’Esv Friburgo, il Foot Lavaux, il Le Mont, la Milan Academy Craiova, il Petrolul 52, ma anche il South Gloucestershire e il Tirana Young Stars. "L’anno in stile pisano non poteva iniziare nel migliore dei modi - dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa -. Questo evento così importante consentirà alla città di avere un indotto di 2500 persone. Siamo orgogliosi come amministrazione comunale di patrocinarlo. Vogliamo essere sempre al fianco di associazioni del territorio. Invito tutti a partecipare alla presentazione dell’evento".

A tal proposito Maurizio Faraci, tra gli organizzatori dell’evento, declama il programma della prima giornat adi eventi. "L’inaugurazione si concluderà in piazza dei Cavalieri. Alle 13 sono attese le delegazioni e dalle 16.30, in largo Cocco Griffi ci sarà il meeting point. La sfilata inizierà in piazza dei Miracoli alle 17. E’ previsto il saluto delle autorità, la presentazione delle squadre, uno spettacolo e gli inni nazionali".

Negli anni la competizione ha trovato una sua dimensione nel calendario nazionale, diventando una delle più seguite a livello giovanile. Tanti i campi da gioco coinvolti. Si parte dal Cus Pisa per la maggior parte delle gare, mentre le gare si svolgeranno, in particolar modo quelle femminili, anche sugli impianti della Versilia, con Viareggio, Torre del Lago, Pietrasanta, Marina di Pietrasanta, Camaiore e Seravezza. Le finali a Pasquetta avranno inizio a partire dalle 9 di mattina per le categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci. Le ultime gare prenderanno invece il via alle 15. La presentazione dell’evento è affidata alla coppia composta da Alberto Bucci e Silvia Trigiani, quest’ultima in inglese. La Pisa World Cup è inserita nel calendario dei 20 eventi più importanti giovanili del 2024 assieme alla Coppa Carnevale di Viareggio.