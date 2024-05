Verso il calciomercato. La rosa dei giocatori nel mirino. I vari nomi e l’identikit

La finestra estiva di mercato aprirà inizialmente i primi di luglio ma, si sa, "è sempre calciomercato" e, soprattutto, in questo ambito specifico vale il detto "chi prima arriva meglio alloggia".

Insomma, non c’è tempo da perdere.

Le contestazioni da parte del pubblico, come evidenziato in un sondaggio riportato tra queste colonne le scorse settimane, sono state volte a un avvertito ritardo nella costruzione della rosa finale, e il Pisa quest’estate, dopo due playoff mancati consecutivi, non può permetterselo.

Così, in attesa di scoprire le carte per quanto riguarda l’allenatore e il direttore sportivo, sono già uscite le prime voci per quanto riguarda giocatori finiti sotto il mirino della dirigenza nerazzurra. Analizzando i vari nomi, che identikit possiamo tracciare?

Al momento, non sembra essere stato affondato il colpo ancora su alcun grande nome del campionato, probabilmente perché nessuna squadra ha intenzione di sciogliere le riserve prima di scoprire il roster finale.

L’unico nome "noto" è quello di Nikolaou, il centrale classe ’98 era già negli interessi nerazzurri, e le complicazioni per il riscatto di Nagy potrebbero rendere più "aperto" lo Spezia.

Quello del greco (oltre 150 presenze tra A e B) è l’unico profilo di esperienza per ora analizzato, oltre a Compagnon, di proprietà della Juventus (facente parte della Next Gen), ma con già un anno di B alle spalle, alla FeralpiSalò.

Si tratterebbe nell’ennesimo colpo tra le due società, dopo Beruatto, Loria e Barbieri, mentre negli altri casi parliamo di colpi "giovani", alla Arena. Infatti, sia Angori, di proprietà dell’Empoli ma in prestito al Pontedera, e Rizzo Pinna, classe 2000 della Lucchese, evidenziano come il Pisa sia attento alla Serie C e, in questo caso, voglia porre una sorta di egemonia territoriale, osservando e tentando di prelevare talenti dalle altre società vicine nel territorio.

Lorenzo Vero