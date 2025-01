VERSO LA SICILIA. Avanti tutta con gli allenamenti

Continua senza interruzioni il lavoro del Pisa. Dopo la nottata di riposo che ha seguito la – straordinaria – vittoria contro la Salernitana, i nerazzurri sono subito tornati al lavoro sul campo del centro sportivo Cetilar di San Piero a Grado, per preparare la trasferta di venerdì sera contro il Palermo. Inizia così la settimana corta di lavoro, che prevederà allenamenti anche questo pomeriggio, mercoledì e giovedì mattina, prima quindi della partenza in aereo per la volta della Sicilia. Una mattinata, quella di ieri, di scarico per i calciatori che ieri, in inferiorità numerica per settantacinque minuti, hanno giocato la partita e costretti quindi a degli straordinari da un punto di vista atletico (sempre ammesso che Touré e Moreo abbiano bisogno di riposo).

Tra i protagonisti in campo domenica, non era presente all’allenamento Mlakar. L’attaccante sloveno, infatti, come annunciato nel post-partita da Filippo Inzaghi, ha salutato la squadra per svolgere la seconda parte di stagione in Croazia, con la maglia dell’Hajduk Spalato, dove ha giocato prima di arrivare proprio a Pisa. Chi altro ha fatto le valigie è Jevsenak. Anche per lui un ritorno, in Portogallo. Il centrocampista giocherà con l’Oliveirense, squadra impegnata nella serie B lusitana. Chi punta a tornare in campo venerdì, al "Barbera", è Matteo Tramoni. Il miglior giocatore di dicembre nel campionato è al lavoro per recuperare dal fastidio che lo ha tenuto fuori per le sfide contro Catanzaro e Salernitana.

Lorenzo Vero