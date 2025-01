Verso Pisa-Salernitana. Biglietti in vendita. E Ricorso al Tar sul settore ospiti

La settimana si apre con l’avvio della prevendita per la partita di domenica 26 gennaio all’Arena Garibaldi: i tagliandi sono in vendita dal pomeriggio di ieri sui consueti canali. Ricordiamoli per dovere di cronaca: il sito di Ticketone (acquistando il biglietto in questa modalità non si potrà approfittare delle riduzioni previste) e nei punti vendita fisici situati in via Piave (Solo Pisa), via Oberdan-Borgo Largo (Pisa Store) e a Fornacette al Tifo Pisa.

I biglietti per la Curva Nord "Maurizio Alberti" sono acquistabili a 18 euro (più la prevendita) oppure a 8,5 euro per gli Under 14. La gradinata laterale ha un costo di 26,5 euro (per gli Under 14 sempre 8,5 euro), mentre la porzione centrale è acquistabile al prezzo di 32 euro (tariffa ridotta a 10,5 per gli Under 14). In tribuna inferiore i biglietti sono in vendita al costo di 50 euro, per i disabili con invalidità riconosciuta di almeno il 60% la tariffa è 25 euro e per gli Under 14 il costo è di 10,5 euro. In tribuna superiore i tagliandi costano 75 euro, per i disabili sempre 25 euro e 13 euro per gli Under 14.

C’è però un giallo che ancora per qualche giorno accompagnerà l’avvicinamento alla partita: il Casms, al termine della riunione del Gos, ha decretato che il settore ospiti dello stadio pisano sarà accessibile esclusivamente ai tifosi granata non residenti nella provincia di Salerno. La motivazione di questa restrizione è da ricercarsi in due episodi nei quali i supporter campani sono stati protagonisti: nella trasferta di Frosinone uno di loro ha gettato sul terreno di gioco un petardo che, esplodendo, ha stordito alcuni operatori sanitari posizionati poco distante. Per loro è stato necessario il trasporto in ospedale e per il tifoso salernitano è già scattato il Daspo. Successivamente a Catanzaro, al termine della sfida, una parte dei supporter ha dato vita a diverse intemperanze sedate dalle forze dell’ordine.

Da Salerno però è già stato presentato il ricorso al Tar della Toscana e nei prossimi giorni ci sarà il verdetto finale.

M.A.