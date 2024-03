Via alla prevendita per Como-Pisa, ma servirà la tessera del tifoso

Pisa, 12 marzo 2024 - La Società Como 1907 informa che è attiva a partire dalle 15.00 di ieri, lunedì 11 marzo 2024, la prevendita dei biglietti validi per la gara Como-Pisa, in programma sabato prossimo (alle 14.00) allo Stadio “Sinigaglia”.

I biglietti del settore ospiti saranno disponibili sul sito comofootball.vivaticket.it e presso i rivenditori autorizzati del circuito Vivaticket. La Società Como 1907 precisa che “come da determinazione dell’ONMS (n.11 del 6 marzo 2024), la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione (Tessera del Tifoso) della Società Pisa Sporting Club“. Il prezzo del biglietto (non cedibile) è di 23 euro La Società Como 1907 informa inoltre che per i supporters ospiti che raggiungeranno Como provenienti da Milano, è necessario percorrere la A/9, prendere uscita Como Centro-direzione Parcheggio Como Centro (Via Colombo 22100 Como) dove sarà allestito un parcheggio gratuito con servizio navetta attivo a partire dalle ore 12.00. Per la tifoseria ospite che raggiungerà Como a bordo di treni Ferrovie dello Stato le fermate suggerite sono due: – Fermata Como San Giovanni distanza 600 metri dallo Stadio – Fermata Como Lago distanza 950 metri.

M.B.