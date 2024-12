Via alla prevendita per Mantova-Pisa

Pisa, 2 dicembre 2024 - Già in vendita, da questa mattina, i biglietti per la sfida di sabato 7 dicembre alle 15 tra Mantova e Pisa. Come noto infatti, nei giorni scorsi, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno aveva evidenziato il profilo di rischio dell’incontro rendendo obbligatoria la tessera del tifoso.

Questo specificava il provvedimento: “Per l’incontro di calcio di Serie B Mantova-Pisa, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di Gos, delle misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Pisa Sporting Club, nonché ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva ‘Pisa Sporting Club’ ovunque residenti, esclusivamente per il settore ospiti”. Di conseguenza tifosi non in possesso della tessera del tifoso, o fidelity card, che dir si voglia, anche se residenti nella provincia di Pisa, non potranno accedere al settore ospiti dello stadio di Mantova, mentre quelli in possesso della tessera, indipendentemente dalla loro residenza, avranno la possibilità di acquistare i biglietti per seguire la squadra in trasferta.

Specifiche. Questo il comunicato del Pisa Sporting Club in seguito alla messa in vendita dei tagliandi: "La Società Mantova 1911 informa che è attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Mantova-Pisa, in programma sabato 7 dicembre (alle 15) allo Stadio “Danilo Martelli”. Per decisione degli organi competenti la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa sarà riservata ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Pisa Sporting Club e sarà esclusivamente per il settore ospiti denominato Curva Cisa. La prevendita, che terminerà alle 19 di venerdì 6 dicembre, sarà attiva in tutto il circuito Ticketone (anche online): prezzo del biglietto 20 euro". Dopo la gara con il Mantova i nerazzurri torneranno all'Arena dove affronteranno il Bari venerdì 13 dicembre. Per i biglietti per la prossima gara casalinga però bisognerà aspettare almeno lunedì prossimo, giorno designato solitamente per la messa in vendita dei tagliandi delle partite del campionato di Serie B, salvo diverse decisioni da parte degli organismi competenti.