Roberto Baggio piange l’amico Schillaci: “Anche stavolta hai voluto sorprendermi, Fratelli d’Italia per sempre”

Roma, 18 settembre 2024 – “Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia90 vissute insieme. Fratelli d'Italia per sempre". Con questo post su Instagram e una foto che li ritrae insieme mentre abbracciati festeggiano un gol della Nazionale, Roberto Baggio ha ricordato Totò Schillaci, suo ex compagno di squadra alla Juve e in Nazionale, morto oggi a 59 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon.

Un messaggio toccante quello del compagno di quelle notti indimenticabili, che fa commuovere centinaia di fan. “Solo lacrime e tanta nostalgia”, scrive un utente su Instagram.

"Avete reso incancellabile un'estate e segnato un'epoca. Avevo 10 anni e con le vostre gesta mi avete regalato emozioni indelebili ed indimenticabili”, è il commento di un altro utente. “La coppia più bella del mondo”, è un altro commento.

In quel Mondiale del '90, Schillaci cominciò dalla panchina come riserva di Carnevale. Nella seconda metà del secondo tempo dell'incontro di apertura contro l'Austria il match è ancora 0-0. Totò entra in campo e dopo quattro minuti segna di testa il gol che permette agli azzurri di vincere la partita. Inevitabilmente, Schillaci diventa titolare dell'attacco italiano con Baggio e segna in tutte le successive gare giocate dagli azzurri. Insomma, diventa il simbolo di Italia '90. Il simbolo di quelle Notti Magiche.