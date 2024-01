Coppa Italia, Roma-Cremonese: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 2 gennaio 2024 - Smaltita la festa di fine anno, si torna già in campo, questa volta non è Serie A, ma è il momento della Coppa Italia. Nella giornata di domani allo Stadio Olimpico si giocano infatti gli ottavi di finale della coppa nazionale, in una sfida tra Roma e Cremonese, calcio di inizio fissato alle ore 21. Una rivincita per i giallorossi, che lo scorso anno furono eliminati a sorpresa proprio dai lombardi nei quarti di finale con il risultato di 2-1. La vincente troverà ai quarti di finale la Lazio, con la prospettiva, in caso di successo romanista, di un derby di Coppa.

Mourinho vuole dimenticare il ko della Juventus, vendicando al contempo l'eliminazione patita lo scorso anno in questa competizione. La prestazione contro i bianconeri non è stata da buttare, ma al tempo stesso non può essere abbastanza per le ambizioni stagionali della squadra capitolina. Già dalla sfida di domani lo Special One dovrà fare i primi conti con le assenze per le competizioni continentali Coppa d'Africa e Coppa d'Asia, con N'Dicka e Aouar, convocati dalle rispettive Nazionali per giocarsi le chance di un trofeo. Inizia dunque una prima fase sperimentale nelle rotazioni soprattutto difensive, in attesa di conoscere chi potrà essere il giocatore che completerà la retroguardia nella sessione di mercato apertasi oggi.

Dall'altra parte la Cremonese sta volando sotto la guida di Stroppa. L'arrivo del tecnico ex Monza ha fatto completamente dimenticare l'avvio no di Bisoli e ora la squadra naviga in Serie B stabilmente in zona playoff, con la speranza di rientrare addirittura in zona promozione diretta, ora lontana solo 3 punti. Proprio come la Roma però la formazione lombarda è reduce da un ko nell'ultima di campionato giocata, dopo aver perso per 3-2 una sfida pirotecnica contro il Palermo.

La sfida di mercoledì 3 gennaio allo Stadio Olimpico sarà diretta da Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Gli assistenti del fischietto piemontese saranno Davide Moro di Schio e Dario Garzelli di Livorno; IV ufficiale Giacomo Camplone di Pescara: al Var Francesco Meraviglia di Pistoia, assistente al Var Daniele Chiffi di Padova. Per il direttore di gara sarà la quindicesima sfida dei giallorossi diretta in carriera con un bilancio precedente di 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Solo cinque invece le partite dirette in passato con la Cremonese in campo: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Per Pairetto sarà l'undicesima direzione stagionale, la prima di Coppa Italia, dopo aver arbitrato 4 partite di Serie A, 2 di Serie B e tre match internazionali tra Conference League, preliminari di Champions e della Conference.

Probabili formazioni

Dopo averlo utilizzato anche nella fase a gironi di Europa League, Mourinho riutilizzerà il turnover dei portieri in coppa, schierando tra i pali Svilar a scapito di Rui Patricio. In difesa arretreranno Çelik e Cristante sulla linea di Llorente, per far riposare Mancini e per far fronte all'assenza di N'Dicka, già con i compagni di Nazionale per la Coppa d'Africa. Sugli esterni di centrocampo pronti Karsdorp e Spinazzola, mentre al centro ci saranno Bove e Pellegrini ad agire ai lati di Paredes. In attacco pronta ad essere rivista la coppia composta da Belotti e Lukaku, riposo almeno inizialmente per Dybala.

Fuori per infortunio Sarr, anche Stroppa è costretto a schierare il secondo portiere, mandando così in campo Jungdal. La difesa a tre sarà composta da Antov, Ravanelli e Bianchetti. A centrocampo è assente Pickel, impegnato con la Coppa d'Africa, perciò la linea a tre sarà composta da Collocolo, Castagnetti e Abrego. Sugli esterni andranno Sernicola e Quagliata, mentre la coppia d'attacco sarà con ogni probabilità composta da Ciofani e Okereke.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Lukaku. All. José Mourinho.

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Abrego, Quagliata; Ciofani, Okereke. All. Giovanni Stroppa.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Cremonese dello stadio Olimpico, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, inizierà alle ore 21 di mercoledì 3 gennaio 2024. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5, La partita sarà disponibile anche in streaming anche su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Mediaset Infinity oppure sul sito internet di SportMediaset.it su tablet, pc e smartphone. A raccontare la sfida ci saranno Massimo Callegari e Simone Tiribocchi a commentare il match dell'Olimpico.

Statistiche e precedenti

In Coppa Italia, la Roma è rimasta imbattuta nei 90 minuti nelle ultime 22 partite contro squadre non militanti in Serie A (16V, 6N); tuttavia, tra i pareggi risultano due eliminazioni dei giallorossi: nel 1998 contro l’Atalanta, in una sfida con la doppia sfida tra andata e ritorno, e nel 2015 contro lo Spezia, dopo i calci di rigore. In otto degli ultimi 11 ottavi di finale (escluse gare a tavolino) la Roma ha mantenuto la porta inviolata; nelle precedenti 12 sfide in questo turno i giallorossi avevano registrato solo quattro clean sheet complessivi.

La Cremonese ha vinto le ultime due partite disputate contro la Roma (2-1 sia in Coppa Italia che in Serie A), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 15 gare contro i giallorossi (2N, 11P). I lombardi però da sono una delle due squadre, insieme all’Altay S.K., contro cui la Roma ha ottenuto i successi più ampi nella sua storia, con i giallorossi che vinsero per 9-0 contro i grigiorossi nell’ottobre 1929 in Serie A. In caso di vittoria da parte dei cremonesi, la formazione del Nord Italia diventerebbe la terza squadra a vantare due successi nelle prime due sfide contro la Roma in Coppa Italia, dopo Genoa e Sampdoria.

Romelu Lukaku è il giocatore della Serie A con la più alta percentuale realizzativa (28.9%) tra quelli con almeno cinque gol segnati in tutte le competizioni in questa stagione. Due dei tre giocatori che hanno preso parte a più tiri nella Serie B 2023-24 giocano nella Cremonese: Massimo Coda (88: 63 conclusioni + 25 occasioni create) e Franco Vázquez (89: 50 + 39); tra loro César Falletti (88: 34 + 54).