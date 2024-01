Coppa Italia, Roma-Cremonese: Mourinho punta su Belotti e Lukaku. Segui la partita in diretta

Roma, 3 gennaio 2024 – Vendicare l’eliminazione della scorso anno e staccare il pass per i quarti di Coppa Italia: è doppia la missione della Roma che alle 21 affronta allo stadio Olimpico la Cremonese. I giallorossi debuttano nella competizione contro una squadra di Serie B, ma servirà massima attenzione per evitare la brutta figura di un anno fa. Oltretutto chi passa sfiderà nei quarti di finale la Lazio, quindi per la squadra di Mourinho c’è la prospettiva di un derby di Coppa tutto da vivere.

Roma-Cremonese live

Le formazioni ufficiali

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Okereke, Vazquez. Allenatore Stroppa.

Dove vedere la partita in tv

La sfida è visibile in chiaro su Canale 5. Disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it.