Roma, Dybala punta a sfatare il tabù derby. E Lukaku vuole restare

Roma, 4 aprile 2024 – È primavera e a Roma tira aria di derby e l'eccitazione per le strade della città è palpabile. La squadra giallorossa di De Rossi è in piena lotta per la Champions League e va ora a caccia di punti fondamentali in questa sfida al vertice nella partita più calda dell'anno. Una sfida che nelle ultime stagioni è diventata un tabù per i giallorossi, per ritrovare un successo romanista è necessario tornare indietro alla prima stagione di José Mourinho sulla panchina capitolina. Parliamo precisamente del 20 marzo 2022, quando la squadra guidata dallo Special One si impose nella stracittadina con un netto 3-0, merito della doppietta di Tammy Abraham e della rete di capitan Lorenzo Pellegrini.

Proprio da Pellegrini potrebbe ripartire De Rossi, al suo derby numero 32 in carriera. Il capitano era assente nella trasferta di Lecce e il suo dinamismo è mancato terribilmente ai capitolini nel match in Salento. Il suo rientro dopo la squalifica darà ai giallorossi quel pepe necessario a fare breccia nella retroguardia laziale. Non solo questo però, uno dei veri uomini attesi alla prova del derby è senza dubbio Paulo Dybala. Da quando l'argentino ha cominciato a vestire la maglia della Lupa, la Roma non ha mai vinto una sfida stracittadina. Lui che di derby se ne intende, avendone vinti tantissimi contro il Torino quando vestiva la casacca della Juventus, rendendosi anche protagonista segnando diversi gol.

Un ulteriore dettaglio che però coglie l'occhio non è solo la striscia di risultati negativi, con 3 sconfitte in 4 derby giocati dall'argentino, ma il fatto che in nessuna di queste partite la formazione giallorossa sia riuscita a trovare la via della rete. Il gioco di Mourinho di stampo prettamente difensivo, aveva come pro quello di esaltare le capacità individuali, per questo faceva spesso perno sul talento dell'argentino per sbloccare le migliori situazioni possibili nella fase offensiva. Tutto questo però non è bastato per avere ragione dei biancocelesti negli ultimi quattro capitoli del derby capitolino. Per questo sabato De Rossi punterà proprio sulla voglia di riscatto della Joya, preservato nelle ultime uscite in virtù di una condizione fisica non perfetta, per fare la differenza contro la Lazio.

Un altro giocatore che potrebbe sfruttare il derby per tornare protagonista è senza dubbio Romelu Lukaku. Una delle grandi critiche che si è mossa al gigante belga è senza dubbio la difficoltà a incidere nei match più importanti. Non solo questo, con De Rossi il suo contributo in zona gol è meno costante, al netto però di un lavoro leggermente migliore in fase di rifinitura. Luci e ombre gettate sul futuro del bomber di origine congolese, la cui permanenza sulla sponda giallorossa del Tevere è quanto mai complicata. Dal pesante ingaggio (7,5 milioni di euro), al riscatto fissato a 43 milioni, la Roma difficilmente eserciterà l'opzione pattuita in estate. Il ritorno in Champions League dei capitolini potrebbe fornire al club la forza economica per la permanenza del bomber ex Inter e chissà che con la conquista dell'Europa League non si possa ottenere quell'incentivo extra necessario. L'unica alternativa plausibile al momento, oltre alla permanenza sotto al Colosseo, è quella dell'Arabia Saudita.