Fulmine a ciel sereno: la Roma esonera Daniele De Rossi

Roma, 18 settembre 2024 – Una breve nota pubblicata sul sito ufficiale dell’As Roma. Poche righe per dire che Daniele De Rossi, bandiera del club, non è più l’allenatore dei giallorossi. Un esonero che, nonostante l’esordio non lusinghiero della Roma in campionato (3 punti in 4 partite) non sembrava essere alle porte.

"L'AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra”.

De Rossi era stato chiamato alla guida della Roma l’anno scorso al momento dell’esonero di Josè Murinho. Una successione delicata di un mister che, nonostante gli ultimi risultati, era amatissimo dal pubblico e aveva riportato i giallorossi a un successo europeo, in Conference League, nella stagione 2022-2023.

Il comunicato dell'esonero di Se Rossi sul sito dell'As Roma

De Rossi, capitano (dopo Totti) e bandiera della Roma, aveva condotto la squadra a un ottimo finale di stagione. Nelle ultime settimane però, i risultati non lusinghieri e i malumori (anche un’intervista di Totti che parlava dell’amico Daniele De Rossi come “parafulmine” della Roma) non avevano contribuito a rasserenare il clima in casa giallorossa. Totti, nell’intervista che sottolineava gli scarsi riconoscimento e considerazione che l’attuale proprietà aveva noi confronti delle bandiere del club (lui come, ad esempio, Bruno Conti) aveva anche vaticinato: “Daniele? Rischia di fare la fine di Murinho”. Cosa che è successa con l’esonero di oggi. Chi lo sostituirà?