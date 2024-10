Roma: tutti i giocatori giallorossi impegnati in Nazionale

Roma, 10 ottobre 2024 – Si è tornati al lavoro a Trigoria dopo qualche giornata di stop per permettere a tutti i giocatori non impegnati a rappresentare il proprio Paese per recuperare un po' le energie fisiche e mentali. Come succede spesso durante le pause internazionali, le fila giallorosse oggi erano particolarmente sottili. Nonostante alcune esclusioni eccellenti, come Gianluca Mancini dall'Italia, la Roma è ancora una volta tra le squadre della Serie A a consegnare più giocatori alle rispettive selezioni nazionali. Come i giallorossi nel Bel Paese c'è solo il Milan, entrambe con ben 15 giocatori che hanno lasciato l'Italia per concorrere tra i cinque continenti nelle varie competizioni: la Nations League per l'Europa, la qualificazione per la Coppa d'Africa 2025 nel continente africano e le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026 in Asia, Oceania, Nord e Sud America.

Nonostante l'esclusione di Mancini, saranno comunque due gli azzurri a disposizione di Luciano Spalletti provenienti dalla giallorossa, ovvero Lorenzo Pellegrini e Niccolò Pisilli, il secondo atteso da un potenziale debutto, dopo ottime prestazioni in questo avvio di campionato. L'Italia affronterà due sfide casalinghe contro Belgio e Israele nelle giornate del 10 ottobre contro i Diavoli Rossi e del 14 contro la formazione israeliana. In caso di doppio risultato positivo, la Nazionale potrà ipotecare il passaggio ai quarti di finale della competizione. Nel girone 2, lo stesso dell'Italia, c'è anche la Francia, dove Manu Koné difenderà i colori giallorossi con la maglia dei galletti transalpini contro Israele prima e Belgio poi.

Un altro atteso protagonista a tinte giallorosse nella Lega A della Nations League sarà Nicola Zalewski, il quale scenderà in campo contro il Portogallo e la Croazia nel Gruppo 1 del torneo. Anche Zeki Çelik prenderà parte alla Nations League ma sarà impegnato nella Lega B con la maglia della sua Turchia, contro Montenegro e Islanda. L'Ucraina di Artem Dovbyk giocherà anch'essa in Lega B, dove va a caccia di punti per mantenere la categoria della Nations League, contro Georgia e Repubblica Ceca.

Spostandosi dall'Europa all'Africa, la Costa d'Avorio avrà come protagonista Evan N'Dicka, a caccia di punti per qualificarsi alla prossima Coppa d'Africa e lo farà in una doppia sfida contro la Sierra Leone. Negli altri continenti invece si giocheranno punti importanti per le qualificazioni delle rispettive federazioni per prendere parte ai Mondiali del 2026. Un trofeo che per la prima volta si assegnerà in un torneo da 48 squadre e non più da 32. Leandro Paredes è atteso dalle qualificazioni del Sud America, dove la sua Argentina guida il girone unico e affronterà Venezuela e Bolivia per mantenere il proprio primato. Nella confederazione asiatica della competizione intercontinentale saranno impegnati ben 3 giallorossi: Eldor Shomurodov (Uzbekistan), Matthew Ryan (Australia) e Saud Abdulhamid (Arabia Saudita). Il primo giocherà contro Iran ed Emirati Arabi Uniti, il secondo è invece atteso da due big match contro Cina e Giappone, mentre il ragazzo saudita, guidato in panchina da Roberto Mancini, affronterà anch'egli il Giappone prima e il Bahrein dopo.

Per quanto riguarda invece i giocatori convocati dalle selezioni giovanili: Tommaso Baldanzi rappresenterà l'Italia Under 21. Samuel Dahl sarà invece in campo con la maglia della Svezia con lo stesso limite di età, mentre Renato Marin farà parte dell'Italia Under 19, così come Buba Sangaré vestirà la casacca della Spagna Under 19.