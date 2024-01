Giudice sportivo dopo il derby di Roma. Curva della Lazio chiusa per insulti razzisti a Lukaku. Raffica di qualifiche

Roma, 12 gennaio – Chiusura per una giornata della curva della tifoseria della Lazio per gli insulti razzisti rivolti contro il giocatore giallorosso Romelu Lukaku nel corso del derby di Coppa Italia di mercoledì scorso. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo per i settori Curva Nord, Distinti Nord, Est e Ovest per la prossima partita in casa della Lazio, il 28 gennaio contro il Napoli. In particolare il provvedimento fa riferimento a “beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale” partiti dalla curva biancoceleste quando Lukaku era in possesso del pallone di gioco.

Il Giudice Sportivo ha, inoltre, multato la Lazio per 50mila euro e la Roma per 15mila euro per i comportamenti violenti dei rispettivi tifosi nel corso della stessa partita. Mano pesante anche nei confronti dei giocatori, protagonisti di una partita a nervi tesi.

Tre le giornate di squalifica inflitte a Gianluca Mancini e due a Sardar Azmoun, giallorossi espulsi a fine gara. Essendo stati eliminati dal torneo di questa stagione, i due giallorossi sconteranno le squalifiche nella Coppa Italia 2024-2025. Sospesi per una gara, invece, il milanista Antonio Mirante e i laziali Pedro e Luca Pellegrini. Fra gli allenatori, infine, due giornate a Gian Piero Gasperini dell'Atalanta e una al collaboratore di Mourinho, Nuno Luis Da Costa Santos.