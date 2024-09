Mercato Roma: Danso è atterrato in città, con Karsdorp si tratta la rescissione

Roma 28 agosto 2024 - L'avvio di campionato della Roma è stato complicato, un solo punto in due partite, a ricalcare il complicato avvio dello scorso anno con Mourinho in panchina. Nonostante questo però il mercato dei giallorossi non si ferma e dopo la cessione in prestito di Marash Kumbulla all'Espanyol, il quale per altro ha già debuttato in Liga, giocando tutta la partita nella sconfitta casalinga contro la Real Sociedad, è pronta ad accogliere un nuovo difensore centrale a completare le rotazioni in difesa.

L’affare

Dopo l'arrivo di ieri, con tanto di ufficializzazione in serata, di Saud Abdulhamid, giocatore saudita che prenderà il ruolo di vice-Çelik nelle rotazioni di De Rossi, oggi a Ciampino è sbarcato Kevin Danso. Il difensore centrale austriaco sarà, con ogni probabilità, l'ultimo rinforzo nel reparto arretrato giallorosso per questa sessione di mercato. Il ragazzo classe 1998 arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto dal valore di 22 milioni, a cui vanno aggiunti 3 di bonus, mentre per il giocatore è pronto un contratto di 5 anni, dal valore di 1,5 milioni di euro l'anno. La trattativa è durata a lungo e aveva subito un'accelerazione nelle giornate scorse, con la cessione dell'albanese Kumbulla in Spagna, a permettere a Ghisolfi di liberare lo spazio economico necessario per portare a termine questa trattativa. Per il giocatore una parte delle visite mediche è programmata già per oggi e si attende nelle prossime ore l'ufficialità da parte del club giallorosso.

L’identikit

Difensore fisico e centrale titolare della nazionale austriaca, Danso ha collezionato già 23 partite con la squadra biancorossa, mentre è reduce da tre stagioni in Francia con la maglia del Lens, dove ha contribuito al ritorno in Champions League della formazione francese. Il giocatore era arrivato in Francia dalla Germania, dove era di proprietà dell'Augusta e aveva vissuto stagioni in prestito al Fortuna Dusseldorf e al Southampton. Per lui già tre presenze in questa stagione tra Ligue 1 e i preliminari di Conference League, tutte e tre le sfide vinte dal Lens. In totale con la maglio giallorossa del club transalpino ha collezionato 117 presenze con 4 gol e 6 assist.

Intanto il direttore sportivo, oltre a completare un super mercato in entrata, è anche atteso dal mercato in uscita. Bove è ancora un oggetto del desiderio della Fiorentina, restando nei radar anche di diversi club di Premier League (Nottingham Forest molto forte nelle ultime ore), mentre Zalewski e Shomurodov potrebbero alla fine ottenere la permanenza. Smalling e Abraham restano le situazioni più spinose, mentre si studia anche la possibile rescissione del contratto per Rick Karsdorp. L'olandese era corteggiato dal Besiktas ma la trattativa si è arenata sulle richieste di ingaggio del giocatore. Proprio per agevolare il suo passaggio in un'altra squadra, in queste ore a Trigoria si starebbe trattando con il giocatore e i suoi rappresentanti una possibile rescissione del suo contratto, così da ufficializzare il suo addio alla maglia giallorossa.