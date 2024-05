Roma-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere la sfida

Roma, 4 maggio 2024 – La Roma per restare in zona Champions e per accorciare dalle squadre che la precedono in classifica. La Juventus per compiere un passo che sarebbe decisivo per l'accesso alla prossima edizione della massima competizione europea per club. Allo stadio Olimpico si affrontano giallorossi e bianconeri, divisi in graduatoria da sei punti.

I precedenti

La Juventus è la squadra contro cui la Roma ha perso più partite in Serie A: 86 sconfitte, con 42 successi giallorossi e 51 pareggi a completare il bilancio. Allo stesso tempo i bianconeri hanno ottenuto più vittorie solamente contro l’Inter (87) che contro la Roma (86) in Serie A. La Vecchia Signora ha vinto quattro delle ultime sei sfide contro la Roma in Serie A (1N, 1P), mantenendo la porta inviolata nella metà delle sfide di questo parziale, inclusa la gara di andata (1-0, 30 dicembre 2023). Il punteggio più frequente tra Roma e Juventus in Serie A è l’1-1, finale di 26 incontri, il più recente dei quali il 27 agosto 2022 (reti di Vlahovic e Abraham). In casa, la Lupa ha affrontato 89 volte Madama in Serie A, con 33 successi, 29 pareggi e 27 sconfitte per i giallorossi contro i piemontesi. Dopo aver subito almeno due gol in tre gare interne di fila contro i bianconeri, i capitolini hanno mantenuto la porta inviolata nella più recente e non arriva a due clean sheet interne di fila contro la Juventus dal 2019.

Le dichiarazioni di De Rossi

"Quando giochi giovedì/domenica è abbastanza tosta prepararla come contenuti tattici-tecnici, sia a livello fisico per rientrare in condizione. Ma questa è una squadra abituata a fare percorsi lunghi in Europa negli ultimi anni". Queste le parole di Daniele De Rossi in vista dell'incontro di domani. "Abbiamo ancora poche partite, poco tempo sempre per preparare le sfide, ma questo è il bello e il brutto di arrivare in fondo in Europa. Allegri? Per quello che riguarda Allegri, lo si affronta con grande rispetto per un allenatore che ha fatto la storia del calcio italiano e che continua a guidare una squadra a livelli alti. Peraltro, provo simpatia per lui perché giocava con mio padre. Mio padre mi raccontava di quando questo ragazzo giovane, molto promettente, giocava con lui. E quindi ho sempre seguito il suo percorso con simpatia. Risultatisti e giochisti non commento più, già mi sono espresso, per me è un tema che non esiste. Alleno da pochi mesi e mi rendo conto quanto sia difficile vincere una partita, arrivare in fondo ad una competizione Non potrei mai avere meno del rispetto che ho per allenatori come lui, Mourinho, Ancelotti: hanno fatto la storia del calcio e continuano ad allenare ad alti livelli. La Juventus si affronta come le altre squadre, con un bel po’ di preparazione, di conoscenza, devi sempre avere chiaro in mente chi hai di fronte. È una squadra che ha avuto un periodo non positivissimo di risultati, ha alternato partite molto buone – tipo con la Lazio in Coppa Italia all’andata – a partite dove ha sofferto parecchio. È una squadra che vorrà mettere il punto sul discorso Champions League. Noi abbiamo bisogno di punti, siamo convinti di potercela fare, anche perché giochiamo in casa, abbiamo bisogno di una prova eccezionale dei nostri giocatori, ma anche dei nostri tifosi. Abbiamo bisogno che continuino a spingerci per altre quattro-cinque partite. Per arrivare in fondo con loro, spalla a spalla, come è sempre stato".

Le parole di Allegri

"Affronteremo una Roma forte che sta facendo benissimo nonostante la sconfitta di giovedì in Europa League, è una squadra con qualità tecniche che vive un momento di grande entusiasmo. Sarà una partita bella e affascinante da giocare e allo stesso tempo complicata", dice in conferenza stampa Massimiliano Allegri. "Ringrazio De Rossi per le belle parole. Tra l’altro io ho giocato con suo papà Alberto, persona meravigliosa, nel Livorno nel 1986. Daniele ha dato molto entusiasmo e un po’ di spensieratezza alla squadra, è un allenatore giovane e credo possa fare una bella carriera. Per la Roma potrebbe anche essere l’ultima spiaggia, vuole ritornare a combattere per un posto in Champions League e noi dovremo fare una bella partita. Giochiamo contro una squadra forte che ha giocatori importanti che singolarmente possono risolvere l'incontro. Dybala è giocatore di valore assoluto, anche quello di Paredes non si discute, così come Pellegrini, El Shaarawy. Huijsen? È un giocatore giovane che avrà sicuramente un futuro importante. Ci siamo avvicinati bene alla sfida, vedremo domani se riusciremo a tornare alla vittoria in trasferta che ci manca da Lecce. La stagione? Il calcio è impossibile da spiegare: ci sono momenti in cui vai bene e altri no e momenti in cui giochi partite migliori e non riesci a vincere. Non dobbiamo pensare a quello che è stato ma a quello che dovrà essere, mancano 20 giorni ormai alla fine della stagione e dobbiamo accorciare questo tempo per arrivare in Champions League il prima possibile".

Le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

La designazione arbitrale

A dirigere l'incontro sarà Colombo, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Preti. IV ufficiale Guida. A completare la squadra arbitrale ecco Di Paolo, Var, e Dionisi, Avar.

Orario e dove vedere l'incontro

Roma-Juventus è in calendario per domenica 5 maggio, con calcio d'inizio fissato alle 20.45. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

