Mercato Roma: Angeliño riscattato, Azmoun no; Abraham ha mercato in Inghilterra

Roma 31 maggio 2024 - Il mercato non è ancora entrato nel vivo, ma i primi nodi di questa sessione estiva stanno finalmente venendo al pettine. In particolare in casa Roma si sta decidendo la sorte dei giocatori in prestito: dopo l'addio di Huijsen, Lukaku e Renato Sanches, tutti e tre pronti a ritornare al proprio club di arrivo, è il momento della decisione capitolina sui riscatti di Angeliño e Azmoun. Lo spagnolo ha convinto tutti dal suo arrivo, mettendo spesso in discussione anche Leonardo Spinazzola. Prestazioni costantemente di alto livello, dove è mancato solo il gol per chiudere nel miglior modo possibile questi sei mesi di esperienza in giallorosso.

Grinta, ottime letture e tanta tecnica, nonostante il fisico compatto, questa è la scheda tecnica del giocatore spagnolo, prossimo a diventare un giocatore della Roma a tutti gli effetti. I sei mesi trascorsi infatti hanno convinto i capitolini della validità del classe 1997 per il progetto di De Rossi, portando così la società alla scelta di esercitare il riscatto sul suo cartellino. In questa sessione di mercato infatti i capitolini pagheranno al Lipsia i 5 milioni pattuiti a gennaio, mentre per il ragazzo è confermato il contratto triennale dal valore di 1,8 milioni a stagione.

Per un giocatore che viene riscattato da un club tedesco, c'è anche chi invece non vedrà il proprio contratto restare tra le mani del club capitolino, trattasi in particolare di Sardar Azmoun. La Roma ha scelto che non pagherà i 12,5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate per rendere definitivo il passaggio dal Bayer Leverkusen. Il giocatore il prossimo 30 giugno tornerà così a tutti gli effetti un giocatore della squadra campione di Germania, in attesa poi di conoscere la sua destinazione in futuro. La sua stagione di Serie A, al netto di una condizione fisica non sempre al top, ha lasciato diversi estimatori dell'iraniano nel Bel Paese, ma al momento la squadra favorita per aggiudicarsi il suo talento la prossima stagione è il Siviglia, già in trattativa con il suo club di appartenenza per portarlo in Spagna.

Le situazioni dei prestiti non sono però le uniche scottanti in queste fasi preliminari di calciomercato. In casa Roma tiene infatti banco il tema del centravanti e se è vero che Azmoun non verrà riscattato, così come non si cercherà una nuova trattativa con il Chelsea per Lukaku, mettendo così una fine definitiva alla loro permanenza sulla sponda giallorossa del Tevere, la situazione è diametralmente opposta per Tammy Abraham. Recuperato a stagione inoltrata dopo il pesante infortunio al crociato dello scorso finale di campionato, con De Rossi ha ritrovato spazio in campo e anche il gol. Al momento è lui l'unico centravanti di ruolo nella rosa romanista, ma questo non ne assicurerà la permanenza nell'avvio della prossima stagione. Sulle tracce dell'inglese infatti ci sono diversi club di Premier League, con in testa i neopromossi del Leicester. Le Foxes infatti sono tornate nel massimo campionato inglese dopo un solo anno di Championship e potrebbero puntare sul romanista per la prossima stagione. Ancora nessuna offerta o richieste formali, ma un semplice interessamento cui la Roma ha risposto stabilendo il prezzo del giocatore intorno ai 28-30 milioni di euro.